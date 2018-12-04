Як краще прокидатися взимку: 5 порад для українців

Ілюстративне фото (pxhere.com)

Спеціалісти розповіли, як підняти себе з ліжка в холодну пору року без відчуття дискомфорту

Лікарі дали кілька порад українцям стосовно того, як краще прокидатися темним і холодним зимовим ранком, аби не відчувати складнощів і розбитості.

По-перше, пише UKRHEALTH, прокинутися без відчуття дискомфорту допоможе акуратне дотримання графіка засинання і пробудження. Це налаштовує організм на певний режим, так що при цьому навіть можна обходитися без будильника.

Ілюстративне фото (flickr.com/Thomas Gartz)

Тобто, якщо будете укладатися ввечері в ліжко, а вранці вставати в один і той же час, то в подальшому ваш організм буде відчувати сонливість і прокидатися в певний ранковий час вже сам. У свою чергу, відсутність певної години засинання і пробудження вранці може стати фактором поганого самопочуття, втрати тонусу і сонливості протягом дня.

По-друге, якщо ви довіряєте своє пробудження будильнику, то краще вибирати плавні і спокійні мелодії, так як гучний і різкий звук будильника не стільки будить, скільки грубо вириває сплячу людину зі сну. В результаті відбувається різкий викид адреналіну в кров, що організм сприймає як стрес - для зимового ранку абсолютно не відповідний стан. У людини при цьому може підвищитися тиск, виникнути спазм судин.

Ілюстративне фото (flickr.com/DaPuglet)

Також, щоб забезпечити собі бадьорість вранці, потрібно забезпечити у кімнаті достатню кількість світла.

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І, звичайно, - провітрювання. Експерти кажуть, що дуже корисно зимовим ранком відкрити кватирку і впустити в кімнату свіже повітря. Це прожене залишки сонливості і вбереже від спокуси залишитися в спальні.

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Відео: РБК-Україна