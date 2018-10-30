Що краще не їсти при застуді: лікарі назвали топ-6 продуктів

Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

Вживання деяких продуктів може посилювати запальні процеси в організмі

Виявилося, що вживання деяких продуктів харчування може посилювати запальні процеси в організмі під час застудних інфекцій. Таку думку висловили лікарі та експерти в області харчування, пише "Медикфорум".

Зокрема, фахівці вважають, що застуженим слід обмежити споживання цукру, оскільки це заважає видаленню слизу з верхніх дихальних шляхів. Цукор – це прекрасне живильне середовище, в тому числі для патогенних організмів, і зловживання цукром при застуді може послаблювати лімфатичну систему.



Також в список продуктів, від яких рекомендується відмовлятися при застуді, увійшли молочні продукти. У разі їх вживання лікарі радять орієнтуватися на власні відчуття. У деяких людей молоко і продукти з нього загущають слиз, ускладнюють дихання.

Стан людей з застудою можуть погіршувати напої з кофеїном, оскільки вони викликають зневоднення. При цьому в цілому хворим слід пити побільше рідини - це покращує виведення токсинів.

Слід відмовитися і від алкоголю: його і здоровим людям рекомендується вживати з застереженнями й умовами, а при хворобі алкогольна продукція може позбавити організм останніх ресурсів, які підуть на її розщеплення, а могли б піти на опір хвороби.

Ще одним продуктом, якого краще уникати при хворобі, є м'ясо.

Воно містить багато жиру, який вимагатиме у організму додаткових сил на перетравлення.

Те ж саме відноситься і до жирних продуктів (картопля фрі, піца) – поєднання різних жирів в їх складі може пригнічувати імунну систему, і без того ослаблену боротьбою з застудою та іншими сезонними інфекціями.

Раніше ми писали про те, що дієтолог пояснила, ніж небезпечно надмірне вживання червоного м'яса і як його правильно включати в раціон. Виявляється, надмірне вживання червоного м'яса може викликати ризик розвитку ракових клітин.

Нагадаємо, що вчені назвали продукти, що знижують ризик виникнення раку. Виявилося, що люди, які споживали найбільше органічних продуктів, на 25% рідше стикалися з раком.

До речі, відомий лікар-дієтолог дала рекомендації тим, хто недавно переніс грип або гострі респіраторні захворювання, як швидко відновити організм після хвороби.

Відео: РБК-Україна