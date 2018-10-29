Ученые назвали продукты, снижающие риск возникновения рака

Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

Выяснилось, что люди, потреблявшие больше всего органических продуктов, на 25% реже сталкивались с раком

Французские ученые заявили, что употребление в пищу органических продуктов заметно снижает риск возникновения некоторых видов рака. Таковы выводы недавнего эпидемиологического исследования, пишет The Independent.

В исследовании, проходившем с 2009-го по 2016 год, принимали участие 68946 человек.

В зависимости от объема потребления органических продуктов ученые разделили людей на разные группы. Учитывалось наличие в рационе 16 органических продуктов (то есть выращенных без использования пестицидов, регуляторов роста, антибиотиков и других подобных веществ), включая фрукты, овощи, рыбы, мяса, готовых блюд, растительных жиров, приправ и пищевых добавок. Наблюдение за добровольцами в среднем продолжалось 4,5 года.



За это время ученые зарегистрировали 1340 случаев рака. Чаще всего это был рак груди (459 случаев). Далее по частоте диагностирования шли рак простаты (180 случаев), кожи (135 случаев), колоректальный рак (99 случаев) и неходжкинская лимфома (47 случаев).

Оказалось, что люди, потреблявшие больше всего органических продуктов, на 25% реже сталкивались с раком. В частности, риск развития неходжкинской лимфомы и рака молочной железы был снижен на 73% и 21% соответственно.

По мнению авторов исследования, этот результат может быть связан с тем, что в организм людей, употребляющих много органических продуктов, попадает меньше остатков пестицидов и медикаментов, что используются в сельском хозяйстве.

Ранее мы писали о том, что диетолог объяснила, чем опасно чрезмерное употребление красного мяса и как его правильно включать в рацион. Оказывается, чрезмерное употребление красного мяса может вызвать риск развития раковых клеток.

Напомним, стало известно, как определить рак на ранних стадиях. Американские ученые провели исследование, в ходе которого было установлено, что наличие онкологического заболевания можно определить с помощью запаха

Мы также писали, что ученые изобрели препарат, блокирующий распространенный вид рака.