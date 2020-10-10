Если к лету не вышло: чек-лист от диетолога, как похудеть к Новому году

Если с похудением к лету у нас не очень получилось, но хочется хотя бы на зимних праздниках покрасоваться постройневшей фигурой, начинать худеть следует уже сейчас. Ведь минимальный срок, за который можно заметно похудеть (и не нажить проблем со здоровьем) — 2 месяца.

Диетолог Андрей Невский поделился на своей странице в Instagram подробным чек-листом, следуя которому, вы точно достигнете желанного результата.

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Худеем к Новому году: пошаговый план

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1. Проверьте мотивацию

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Вы точно хотите худеть? Это ваше желание? Ответьте честно. Возможно, оно навязано близкими, окружением или массмедиа.

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2. Научитесь считать калорий

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Это основа комфортного похудения, потому что позволит худеть быстро, здорово и без срывов. Научиться не так трудно, как кажется, особенно если делать это под присмотром опытного наставника.

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3. Наметьте стартовую точку

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Сделайте фотографии и замеры. Без фото вы через пару месяцев потеряете мотивацию, а без замеров вообще не сможете контролировать процесс.



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Иллюстративное фото (pexels.com)

4. Определите скорость метаболизма

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Это можно сделать, анализируя свои параметры и потребление калорий в течение недели.

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5. Создайте дефицит калорий

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Похудеть можно только на нём. Ограничение в продуктах, по времени, адские тренировки не дадут 100%-ного эффекта. Только дефицит калорий.

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Снижать калорийность нужно немного, чтобы организм не офигел. У каждого цифра будет индивидуальной.

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6. Научитесь правильно тренироваться

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Физическая активность должна быть без травм и в кайф! Это обязательно.



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Иллюстративное фото (pexels.com)

7. Заручитесь поддержкой

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Близкие, друзья, куратор — все они помогут справиться с трудностями, которые обязательно будут.

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8. Следите за балансом БЖУ и корректируй калорийность

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Иногда нужно снижать калорийность рациона, иногда повышать. Ну а достаточное количество белков, жиров и углеводов — залог здоровья!

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9. Раз в 2 месяца отдыхайте от похудения

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Минимум 2 недели, иначе вес встанет.



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Иллюстративное фото (pexels.com)

10. Закрепите результат

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Самое главное — это не только похудеть, но и научиться жить в лёгком весе. Этому помогут образование новых привычек, регулярный контроль объёмов тела и плавный уход от подсчёта калорий.

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