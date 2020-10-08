Какой хлеб можно есть при похудении: мифы и правда

Иллюстративное фото (pexels.com)

Нутрициолог раскрыла всю правду об употреблении хлеба при правильном питании

Существует расхожее мнение, что при похудении можно есть только черный хлеб, а белый - ни-ни. Давайте посмотрим, что в этом утверждении правда, а что - домыслы.

О том, какой хлеб можно употреблять при похудении и сколько, также о популярных мифах на эту тему на своей странице в Instagram рассказала нутрициолог, фитнес-тренер и эксперт по похудению и правильному питанию Катя Медушкина.

Если говорить о калорийности - то никакого преимущества у ржаного хлеба нет. Калорийность примерно одинакова и составляет в среднем 250-260 ккал.

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А вот состав хлеба - это уже интереснее. Я не устаю повторять: читайте этикетки на продуктах.

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Сейчас под видом ржаного хлеба в большинстве случаев продается подкрашенный пшеничный. Если на первом месте в составе продукта стоит пшеничная мука высшего сорта - то совершенно неважно, что написано на лицевой стороне упаковки большими буквами - мы все равно этот хлеб возвращаем на полку. Это простые углеводы, не несущие организму ровно никакой пользы.



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀⠀

То же самое, разумеется, касается всей сдобной выпечки, тем более сладкой.

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Для того, чтобы хлеб подходил для правильного рациона, он должен быть сделан из ржаной или цельнозерновой пшеничной муки. И то, и другое - мука достаточно грубая, с большим количеством клетчатки. И, соответственно, это полезные сложные углеводы, которые необходимы нам в питании.

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Если в хлебе есть дополнительные добавки в виде орехов или семян - то обязательно смотрите, какая у него калорийность и количество жиров. Их может оказать гораздо больше, чем в обычной буханке - а это надо учитывать при расчете КБЖУ на день.

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Так что дело не в том, белый хлеб или черный, а в качестве муки и остальном составе продукта.



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

Пожалуйста, не заедайте хлебом все. Эта привычка характерна для жителей Украины, и она далеко не самая полезная. Так незаметно можно приплюсовать к своей суточной калорийности 400-600 калорий, даже не поняв, как так получилось!

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Порция в среднем должна составлять 40-50 граммов - вместо каши на завтрак или гарнира к обеду.

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