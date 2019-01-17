Лялькова талія: "одеська Барбі" поділилася секретами своєї стрункості

Фото: Валерія Лук'янова (instagram.com/valeria_lukyanova21)

Дівчина відповіла на запитання своїх підписників

Українська модель і б'юті-блогер Валерія Лук'янова, відома також як "одеська Барбі", поділилася з шанувальниками секретами своєї витонченої фігури. Лялькова красуня, яка раніше дала поради, як ефективно ввійти в Новий рік, зазначила на своїй сторінці в Instagram, що їй задають дуже багато запитань щодо її фігури і цікавляться, як можна так схуднути.

Валерія опублікувала свої лайфхаки про режим харчування та інших нюансах у формі питання-відповідь.

О котрій годині у вас останній прийом їжі?

У мене в 6 вечора. Це може бути звучить злегка "попсово", але це дійсно працює. Коли я вперше вирішила перебудувати свій графік харчування і прислухатися ло поради, яку мені дала масажистка (коли я ходила на антицелюлітний масаж). Мені сказали, що всі проблемні місця за місяць підуть. І що ви думаєте? Вона виявилася права! З тих пір я не їм після 18.

Ви їсте в другій половині дня солодке? І що їсте з солодощів?



Я їм тільки фрукти. І намагаюся не їсти їх у другій половині дня. Якщо їм, то по трохи і самі нешкідливі, це - яблука, груші, апельсини, ківі і грейпфрути. Так само можна їсти папайю, диню і полуницю. Магазинні солодощі, цукерки і торти я не їм вже багато років.





Фото: Валерія Лук'янова (instagram.com/valeria_lukyanova21)

Скільки у вас в день прийомів їжі? Говорять, що їсти треба три рази, але чи це так? Мені здається, що лікарі це перебільшують.

Ви абсолютно праві! Іноді цілком вистачає 1-2 разів... А так, ми взагалі 2-3 дні можемо жити без їжі, перехоплюючи на ходу якісь фрукти. Так наше тіло самооновлюється.

Як ви вважаєте, чи потрібні вітаміни чи все є в сироїдному і веганському збалансованому харчуванні?

Я вважаю, що потрібні. Особисто я п'ю вітаміни нутрилайт вже багато років. Помічаю, що вони дають тонус і енергію.

Фото: Валерія Лук'янова (instagram.com/valeria_lukyanova21)

В суспільстві "нормальному" вважається, що такі соуси як сметана, різні олії, в тому числі смажити на олії - це нормально і навіть корисно, а як вважаєте ви? І щодо хліба, чи потрібен він організмові?

Я вважаю, що масло потрапляє в організм і так. Його не треба лити окремо. Я вже мовчу про сметану. Я такого не їм!!! Хлібне і все борошняне вважаю вкрай шкідливим. Дріжджі - це отрута! Як втім і мука, будь-яка.

На вечерю що рекомендуєте їсти?

Особисто я люблю капустяний салат з яблуком, сиром пармезан, болгарським перцем і часником! Проти паразитів, як порція "дихлофоса" на ніч - ідеальний варіант! Головне побільше часнику)))))

А можна після 6 годин вечора пити? І що?



Я п'ю чай, каву. Але тільки не соки, соки це у нас калорії, ввечері це ні до чого.





Фото: Валерія Лук'янова (instagram.com/valeria_lukyanova21)

Із спиртних напоїв щось можна пити? Якщо трохи? Наприклад, келих білого сухого вина?

Я вважаю, що ні! Алкоголь-це ОТРУТА, він губить в будь-якій кількості!!!! Всі, хто п'є алкоголь, для мене вкрай неусвідомлені люди.

Як часто треба робити розвантажувальні дні?

Мінімум 1 раз в тиждень.



Як часто треба робити чищення і очищення від паразитів? Порадьте будь ласка дієві методи.



Ну хоча б раз на місяць... А так для профілактики треба їсти на ніч салати з часником і все сире. Цього вони не люблять.

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