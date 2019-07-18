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Красиво или опасно: как правильно загорать


Неконтролируемый загар может быть очень опасен для вашего здоровья

С наступлением теплых дней мы все бежим загорать, забывая об опасности. Диетолог и нутрициолог Светлана Никитчук рассказала на своей странице в Instagram, чем может грозить чрезмерное пребывание на солнце и как следует загорать правильно.

"Неконтролируемый загар - это две бомбы замедленного действия", - отметила эксперт.

1. Первая опасность - преждевременное старение

Научно доказано – под солнечными лучами кожа стареет быстрее. У женщин старше 30 лет кожа уже подвержена морщинам, поэтому нам стоит меньше бывать на солнце.

2. Вторая опасность - рак кожи

Морщины не самое страшное. Избыток ультрафиолета может вызвать рак кожи (меланому). Этот печальный диагноз встречается все чаще.

Нежелательно принимать продолжительные солнечные ванны людям с очень светлой кожей и тем, у кого на теле много родинок.



Иллюстративное фото (pexels.com)

Чтобы избежать опасности, помните:

1. Лучшее время для загара - первая половина дня до 11-00 и вторая половина дня после 16-00. Солнце в это время не так активно.

2. Обязательно нанесите на тело крем или спрей защитного действия.

3. В первые дни отдыха пользуйтесь средствам с фактором защиты не менее 50, постепенно уменьшая защиту.


Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

4. Получить ожог кожи можно и без пляжа. Защитное средство требуется и во время экскурсий или прогулок по городу.


5. Для первого загара хватит и 5-15 минут. Более долгое время может привести к ожогам.


Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

6. Использование перед пляжем парфюмерии на основе спирта может вызвать аллергию, сыпь и пигментные пятна.

7. Прохладный душ после загара охладит и очистит кожу. А специальные средства помогут вернуть ей потерянную влагу.


Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

8. Используйте крема и лосьоны после загара, с натуральными компонентами, например, ромашку или алоэ.

Так долгожданное солце пойдет на благо, а загар будет без ущерба для здоровья

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