Красиво чи небезпечно: як правильно засмагати

З настанням теплих днів ми всі біжимо засмагати, забуваючи про небезпеку. Дієтолог і нутриціолог Світлана Нікітчук розповіла на своїй сторінці в Instagram, чим може загрожувати надмірне перебування на сонці і як слід засмагати правильно.

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"Неконтрольована засмага - це дві бомби сповільненої дії", - зазначила експерт.

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1. Перша небезпека - передчасне старіння

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Науково доведено – під сонячними променями шкіра старіє швидше. У жінок старше 30 років шкіра вже схильна до зморшок, тому нам варто менше бувати на сонці.

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2. Друга небезпека - рак шкіри

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Зморшки не найстрашніше. Надлишок ультрафіолету може викликати рак шкіри (меланому). Цей сумний діагноз зустрічається все частіше.

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Небажано приймати тривалі сонячні ванни людей з дуже світлою шкірою і тим, у кого на тілі багато родимок.



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Ілюстративне фото (pexels.com)

Щоб уникнути небезпеки, пам'ятайте:

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1. Кращий час для засмаги - перша половина дня до 11-00 і друга половина дня після 16-00. Сонце в цей час не так активне.

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2. Обов'язково нанесіть на тіло крем або спрей захисної дії.

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3. У перші дні відпочинку користуйтеся засобами з фактором захисту не менше 50, поступово зменшуючи захист.



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

4. Отримати опік шкіри можна і без пляжу. Захисний засіб потрібно і під час екскурсій або прогулянок по місту.

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5. Для першого засмаги вистачить і 5-15 хвилин. Більш довгий час може призвести до опіків.



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

6. Використання перед пляжем парфумерії на основі спирту може викликати алергію, висип і пігментні плями.

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7. Прохолодний душ після засмаги охолодить і очистить шкіру. А спеціальні засоби допоможуть повернути їй втрачену вологу.



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

8. Використовуйте креми і лосьйони після засмаги, з натуральними компонентами, наприклад, ромашку або алое.

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Так довгоочікуване солце піде на благо, а засмага буде без шкоди для здоров'я

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