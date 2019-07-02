Как избавиться от растяжек и предотвратить их появление

Какими способами можно уменьшить проявление изменений на коже
Растяжки — это изменения на коже, которые принято считать неэстетичными, поэтому женщин всячески призывают с ними бороться. На своей странице в Instagram диетолог Елена Кален рассказала, из-за чего они появляются и какими способами можно уменьшить их проявление или совсем избавиться от них.
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По словам эксперта, чаще всего растяжки можно встретить на бедрах, груди, животе. Только что появившиеся растяжки — багряного или фиолетового цвета за счет того, что просвечиваются кровеносные сосуды через соединительную ткань. После того, как восстановится тонкий слой эпидермиса, растяжки становятся розовыми, а потом и вовсе белыми, после чего намного сложнее поддаются коррекции.
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Растяжки появляются на фоне гормонального изменения в организме, чаще всего вызванного беременностью и родами. Кожа истончается и растягивается так, что ее эластичности не хватает, чтобы сократиться и места надрывов замещаются соединительной тканью. В ней нет меланина, поэтому при загаре появится дополнительный косметический дефект — растяжки остаются белыми.
Иллюстративное фото (waytobe.me)⠀
Если растяжки уже появились, то самым лучшим способом от них избавиться или уменьшить их проявление будет лазерная терапия. При такой шлифовке выравниваются поверхностные слои кожи и они становятся менее заметными.
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Также косметологи часто назначают курсы мезотерапии, во время которых в кожу вкалывают специальные витаминные коктейли, помогающие ускорить регенерацию клеток. Минусы этих процедур — болезненность и дороговизна.
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Еще можно использовать специальные кремы, которые содержат рассасывающие рубцовую ткань вещества. При этом часто для того, чтобы подобрать такой крем, который действительно сработает, уходит достаточное количество времени, а эффект будет заметен лишь при регулярном использовании.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Если растяжки появляются без видимой причины, то лучше обратиться к врачу, так как это может быть симптомом заболевания. Чаще всего оно сопровождается изменением массы тела, резким оволосением, повышением артериального давления. Во всех остальных случаях справиться с растяжками можно, если они только-только появились, а еще лучше заботиться о сохранении эластичности и упругости кожи в течение жизни
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Что поможет предотвратить появление растяжек:
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Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Отметим, что опасности растяжки в себе не несут, поэтому избавляться от них или нет — индивидуальное решение каждой женщины, не влияющее на здоровье.
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