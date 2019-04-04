"Красивая и настоящая": Маша Ефросинина показала мастер-класс по макияжу губ (видео)

Телеведущая также обратилась к хейтерам и "всезнайкам"
Маша Ефросинина уже давно зарекомендовала себя не только как телеведущая, но и блогер. На своей instagram-страничке Ефросинина недавно стала показывать поклонникам коротенькие видео, которые объединила в тематику "Шепот моего дома". В этих видео Маша показывает детали своего домашнего быта, в которые входят различные бьюти-советы. К примеру, в своем самом первом видео телеведущая призналась, что терпеть не может ходить по дому с распущенными волосами. В связи с чем Маша показала топ-3 любимых домашних прически.
Новое видео посвящено бьюти-лайфхакам. Маша Ефросинина показала, как делает макияж губ.
При этом телеведущая отметила, что поклонники довольно часто спрашивают, как же она подбирает цвет помады, подчеркивает форму губ и т.д.
"Карандаш не менее важен – как его цвет, так и его качество. И к губам нужно приступать, предварительно их затушевав тоном и пройдясь светлым консилером над контуром губ", - говорит и показывает Ефросинина.
Видео: instagram.com/mashaefrosinina
Также немалую часть своего поста Маша посвятила хейтерам и косвенно обращается именно к ним. Так, телеведущая никак не может привыкнуть к людям, котоорые все знают и постоянно лезут в жизни других людей со своими советами, "диагнозами" и т.д.
"Этот тип людей обладает знаниями в области психологии, анатомии, гастроэнтерологии и, конечно, моды - причем часто каждый из них спец сразу во всех перечисленных сферах! То, в чем я точно достигла больших результатов - я смирилась с их существованием и с тем, что прогрессии этой касты в сетях невозможно противостоять! Иногда ведь людям намного интереснее верить в то, что "отрезала/накачала/перекроила", чем в то, что чуть поучилась и знает некоторые приемы", - пишет Маша.
Подписчики Ефросининой поспешили оставить свои отзывы под ее новым постом:
Напомним, до этого Маша Ефросинина поделилась секретами свежести и рассказала, какие приемы утреннего ухода позволяют ей не выглядеть, как вареный картофель.
Также ранее Маша Ефросинина примерила трендовый образ и поставила поклонников перед важным выбором.