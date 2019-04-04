"Красива і справжня": Маша Єфросиніна показала майстер-клас по макіяжу губ (відео)

Телеведуча також звернулася до хейтерів і "всезнайок"
Маша Єфросиніна вже давно зарекомендувала себе не тільки як ведуча, але і блогер. На своїй instagram-сторінці Єфросиніна нещодавно стала показувати шанувальникам коротенькі відео, які об'єднала в тематику "Шепіт мого будинку". У цих відео Маша показує деталі свого домашнього побуту, у які входять різні б'юті-поради. Приміром, у своєму першому відео телеведуча зізналася, що терпіти не може ходити по будинку з розпущеним волоссям. У зв'язку з чим Маша показала топ-3 улюблених домашніх зачіски.
Нове відео присвячене б'юті-лайфхакам. Маша Єфросиніна показала, як робить макіяж губ.
При цьому телеведуча відзначила, що шанувальники досить часто запитують, як же вона підбирає колір помади, підкреслює форму губ і т. д.
"Олівець не менш важливий – як його колір, так і його якість. І до губ потрібно приступати, попередньо їх затушувавши тоном і пройшовшись світлим консилером над контуром губ", - говорить і показує Єфросиніна.
Відео: instagram.com/mashaefrosinina
Також чималу частину свого поста Маша присвятила хейтерам й опосередковано звертається саме до них. Так, телеведуча ніяк не може звикнути до людей, котоорые всі знають і постійно лізуть в житті інших людей зі своїми порадами, "діагнозами" і т. д.
"Цей тип людей володіє знаннями в області психології, анатомії, гастроентерології і, звичайно, моди - причому часто кожен з них спец відразу у всіх перерахованих сферах! Те, в чому я точно досягла великих результатів - я змирилася з їх існуванням і з тим, що прогресії цієї касти в мережах неможливо протистояти! Іноді адже людям набагато цікавіше вірити в те, що "відрізала/накачала/перекроїла", ніж те, що трохи повчилася і знає деякі прийоми", - пише Маша
Підписники Єфросиніної поспішили залишити свої відгуки під її новим постом:
Нагадаємо, до цього Маша Єфросиніна поділилася секретами свіжості і розповіла, які прийоми ранкового догляду дозволяють їй не виглядати, як варена картопля.
Також раніше Маша Єфросиніна приміряла трендовий образ і поставила шанувальників перед важливим вибором.