"Красива і справжня": Маша Єфросиніна показала майстер-клас по макіяжу губ (відео)

Не знаю, чи звикну я до того, що є в мережі певний тип людей, які ЗНАЮТЬ ВСІ! Не видевши об'єкт своєї уваги жодного разу в житті, вони ставлять йому точні діагнози, заявляють , що «достовірно» знають всі поведінкові прояви об'єкта і навіть подробиці його особистого життя . Цей тип людей володіє знаннями в області психології, анатомії, гастроентерології і, звичайно, моди - причому часто кожен з них спец відразу у всіх перерахованих сферах! Те, в чому я точно досягла великих результатів - я змирилася з їх існуванням і з тим, що прогресії цієї касти в мережах неможливо протистояти! Іноді адже людям набагато цікавіше вірити в те, що «відрізала/накачала/перекроїла», ніж те, що мало поучилась і знає деякі прийоми:) Тому це відео для тих, хто розуміє, що деякі нешкідливі навички в мэйке, трохи профзнань ( а фарбуюся я, за винятком зйомок, сама) і правильно підібрана косметика здатні на чудеса! Я знаю, що ви часто звертаєте увагу на форму і колір моїх губ , і нескінченно заваливаете питаннями про колір помади )) але тут справа не тільки в ній В даному випадку олівець не менш важливий - як його колір, так і його якість. І до губ потрібно приступати, попередньо з затушувавши тоном і пройшовшись світлим консилером над контуром губ ( див. попереднє відео в рубриці #шепотмоегодома ) #будькрасива #будьестественна #тыусебяодна #вашаМаша

