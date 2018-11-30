Краш-диета: можно ли на ней похудеть и как удержать результат

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Большинство экспертов утверждают, что удержать результат сложно

Краш-диета - это способ похудения, который основан на снижении количества калорий при определенном питании. Ранее считалось, что удержать результат подобным способом сложно. Но недавние исследования показывают, что все возможно, если найти правильный подход, передает российское СМИ.

Основная проблема похудения в том, что не всем хочется вырабатывать полезные привычки и следовать им всю жизнь. Не хочется также сидеть на диете много месяцев. Краш-диета основана на том, что люди на 12 недель снижают калорийность рациона до 800−1200 калорий в день и едят только специальные супы, коктейли и батончики.

Эксперты не рекомендуют самостоятельно следовать такой диете, обязательно нужен специалист, который рассчитает программу и поможет удержать результат после ее окончания.

Свежее исследование с участием 278 пациентов с избыточным весом показало, что смысл в таком питании есть. Половина участников придерживалась краш-диеты в течение 12 недель, другая половина получала советы по правильному питанию.

Год спустя выяснилось, что первые похудели в среднем на 11 кг (и удержали вес), вторые - на 3. Те, кто похудел сильнее, заодно снизили риск инфаркта в ближайшие 10 лет и уровень сахара в крови. Побочные эффекты в обеих группах были одинаковыми и сильно не проявлялись: головная боль, тошнота, усталость.

Таким образом, от ограничительных диет может быть толк, если правильно их построить и соблюдать, в противном случае можно только навредить своему организму.

Напомним, ранее диетологи рассказали о еде для активных людей и назвали топ 12 продуктов, которые зарядят энергией.

Кроме того, эксперты рассказали, почему не всегда следует считать калории во время похудения.

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