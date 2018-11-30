Краш-дієта: чи можна на ній схуднути і як утримати результат

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Більшість експертів стверджують, що утримати результат складно

Краш-дієта - це спосіб схуднення, який заснований на зниженні кількості калорій при певному харчуванні. Раніше вважалося, що утримати результат подібним способом складно. Але недавні дослідження показують, що все можливо, якщо знайти правильний підхід, передає російське ЗМІ.

Основна проблема схуднення в тому, що не всім хочеться виробляти корисні звички і слідувати їм все життя. Не хочеться сидіти на дієті багато місяців. Краш-дієта заснована на тому, що люди на 12 тижнів знижують калорійність раціону до 800-1200 калорій в день і їдять тільки спеціальні супи, коктейлі і батончики.

Експерти не рекомендують самостійно слідувати такій дієті, обов'язково потрібен фахівець, який розрахує програму і допоможе утримати результат після її закінчення.

Свіже дослідження з участю 278 пацієнтів з надмірною вагою показало, що сенс у такому харчуванні є. Половина учасників дотримувалася краш-дієти протягом 12 тижнів, інша половина отримувала поради з правильного харчування.

Рік потому з'ясувалося, що перші схудли в середньому на 11 кг (і втримали вагу), другі - на 3. Ті, що схудли сильніше, заодно знизили ризик інфаркту в найближчі 10 років і рівень цукру в крові. Побічні ефекти в обох групах були однаковими і сильно не проявлялися: головний біль, нудота, втома.

Таким чином, від обмежувальних дієт може бути сенс, якщо правильно їх побудувати і дотримуватися, в іншому випадку можна тільки нашкодити своєму організму.

Нагадаємо, раніше дієтологи розповіли про їжу для активних людей і назвали топ 12 продуктів, які зарядять енергією.

Крім того, експерти розповіли, чому не завжди слід рахувати калорії під час схуднення.

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