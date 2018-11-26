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Даремна трата часу: чому немає сенсу рахувати калорії

Lite » Краса і здоров'я 26.11.2018 - 19:00
Даремна трата часу: чому немає сенсу рахувати калорії
Фото: (pixabay.com)

Кількість калорій не має нічого спільного з успішним схудненням

Багато людей хочуть знати, скільки калорій споживають. Для зручності створено численні сайти і додатки, які також вміють розраховувати норми споживання, грунтуючись на даних про вік, стать, зріст, вагу і рівень активності. Однак експерти стверджують, що немає сенсу ретельно їх вираховувати, передає Cosmo.

Згідно з численними дослідженнями відомо, що кількість калорій не має нічого спільного з успішним схудненням! Найважливіше - якість того, що ти споживаєш. Правильним рішенням буде прибрати оброблену їжу, цукор, білий хліб, а також додати в раціон більше овочів, фруктів і клітковини.

Також немає сенсу слідувати складним дієтам або щодня тренуватися. Якщо на тарілці переважають овочі, цільнозернові продукти і м'ясо/риба, приготовані без літра олії, то за рік можна скинути 6-7 кг, нічого не вираховуючи і не зменшуючи порції. Також, знизяться рівень цукру і тиск.

Фахівці радять налягати на крупи, яйця, авокадо, рибу, олію, томати, зелень і банани. Фрукти і овочі потрібні заради корисних речовин, а цільне зерно дає енергію і харчові волокна, білки — для м'язів, молочні продукти — для кальцію, корисні жири — для багатьох функцій організму, включаючи здорове серце і мозок.

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Відео РБК-країна

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