Кофе и и апельсиновый фреш: продукты-табу, которые не стоит есть на завтрак

Кукурузные хлопья, кофе и апельсиновый фреш – казалось бы, идеальный завтрак из американской мелодрамы. Однако эти продукты категорически нельзя употреблять натощак. В программе «Ранок з Україною» эксперты подготовили подборку продуктов, которые нельзя на завтрак. А точнее — вместо него!

Безусловно, свежие овощи полезны, но только не на пустой желудок. Все из-за наличия в их составе агрессивных кислот, которые при попадании просто разъедают стенки желудка. Постоянные овощные завтраки могут спровоцировать гастрит или даже язву.

Чашечка кофе утром – ежедневный ритуал многих украинцев. Но, к сожалению, эта привычка – вредная. Дело в том, что кофеин стимулирует выделение желудочных соков, которые при отсутствии пищи в желудке просто разрушают слизистую оболочку и нарушают пищеварение, а в «подарок» вы получите гастрит. Если вы добавляете в кофе молоко – себя не успокаивайте: камни в почках могут быть следствием такого кофепития. Побаловать себя утром кофе можно, но перед этим следует хорошенько позавтракать.

От любимого кофе натощак лучше отказаться (фото: unsplash.com/@ohmky2540)

Не стоит отдавать предпочтение завтракам со специями, потому что они провоцируют заболевания желудочно-кишечного тракта. Специи раздражают пустой желудок и, как и кофе, провоцируют избыточное выделение желудочного сока.

Цитрусовые утром – тоже не лучшая идея. Особенно апельсиновый фреш. Количество сахара и кислоты, которую вы получите натощак вместе с фрешем, зашкаливает. Когда большое количество кислоты попадает в желудок, она разрушает кислотный баланс, вызывает изжогу и увеличивает вероятность развития болезней пищеварительной системы.

Сдоба, сладости и каши быстрого приготовления утром дают быстрый заряд энергии, но уже через час вы снова будете голодным. Кроме того, простые углеводы способствуют быстрому повышению уровня сахара, а затем и его стремительное падение. Поэтому не удивляйтесь, если через некоторое время почувствуете резкую усталость и апатию. Еще один плохой компонент – дрожжи. Они хоть и делают выпечку рыхлой, но вызывают в организме брожение и убивают полезные бактерии.

Бананы – природные конфеты, ведь содержат огромное количество сахара. Полакомитесь – спровоцируете быстрый выброс инсулина и сахара. А высокое содержание магния создает дисбаланс с кальцием и замедляет работу сердца. Но если вы фанат бананов, сочетайте их с природными жирами – арахисом, натуральными йогуртами и кашами, они нейтрализуют действие сахара.

Бананы в качестве сытного перекуса - отличный вариант. Но не для полноценного завтрака (фото: unsplash.com/@shootdelicious)

Начинать день со стакана воды – чуть ли не главное правило здорового питания. Вода запускает метаболизм и стимулирует процессы пищеварения. Но только не холодная. Жидкости низкой температуры вызывают спазмы сосудов слизистой оболочки. Вода должна быть комнатной температуры или даже немного подогретой. О газированных напитках утром вообще следует забыть, если вы хотите уберечь здоровье.

Так какой он, правильный завтрак? Диетологи советуют утром есть сложные углеводы, например, каши или белок, также прекрасно усваивается нежирное мясо и яйца.