Обрати внимание: топ-3 продукта, которые способствуют увяданию кожи

Иллюстративное фото (unsplash.com)

Эксперт рассказала о влиянии еды на здоровье и красоту кожи

Если о вреде курения или несмытого на ночь макияжа знают все, то о том, как еда может испортить нашу кожу — далеко не каждый. Хотите сохранить стройность тела и молодость кожи на долгие годы? Тогда следует ограничить употребление некоторых продуктов. Диетолог-нутрициолог Елена Кален, которая ранее назвала топ-5 продуктов, которые не стоит сочетать при похудении, на своей странице в Instagram перечислила особо вредные из них.

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Топ-3 продукта, которые способствуют увяданию кожи:

1. Сахар.

Нарушает микрофлору кишечника, а значит, полезные вещества из продуктов всасываются в кровь плохо, пища выходит непереработанной или остаётся гнить в кишечнике, отравляя организм… В результате страдает кожа.

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Чем заменить: Магазинную выпечку — на домашнюю. Например, десерты на основе фруктов и сухофруктов. Вместо сахара используйте мед, сироп топинамбура или кэроба, стевию и другие натуральные подсластители.

Иллюстративное фото (unsplash.com)⠀

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2. Бутербродное масло или маргарин.

В нем содержатся трансжиры, которые выводят клетку из строя. Клетка погибает. Если погибнет группа клеток, орган будет работать плохо. К тому же, поврежденные клетки не выводят продукты обмена наружу, токсины накапливаются и отравляют организм. Токсины повреждают и кожу в том числе, порождают раковые заболевания и болезни центральной нервной системы, запускают воспалительные процессы, хронические заболевания.

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Чем заменить: Самая доступная альтернатива — натуральное сливочное масло, а лучше топленое. При выборе обратите внимание на состав. В натуральном масле не менее 72% жирности.

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3. Газировка.

В ней содержится огромное количество сахара и кофеина, регулярное употребление которых обезвоживает организм, делает кожу сухой и безжизненной, морщины появляются гораздо быстрее.

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Чем заменить: Морс, натуральный сок, вода с лимоном — полезные альтернативы, которые помогут не только уберечь кожу от морщин, но и улучшить самочувствие.



Иллюстративное фото (unsplash.com)⠀

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