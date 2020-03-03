Шпаргалка для сладкоежки: топ-5 секретов, как есть сладкое без вреда для фигуры

Диетолог поделилась эффективными советами для сладкоежек
Сладости часто так прочно укореняются в меню, что представить без них чаепитие или перекус попросту не хочется. К тому же сладкий "кусочек счастья" способен мгновенно поднять настроение, и вуаля – о последствиях для фигуры уже никто не думает, пока наслаждается десертом. Почему же так сложно "укротить" тягу к сахару и его производным? Об этом ранее в Instagram рассказала диетолог Лора Филиппова, которая научила правильно употреблять сладости, чтобы потом не переживать о формах.
Как много разговоров и споров вокруг конфет, печенья и разных десертов. Есть? Не есть? Если есть, то когда и сколько? И какие сладости самые безопасные для фигуры?
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Помним самое главное правило адекватного ПП – никаких жестких ограничений!
При выборе продуктов помните о ваших приоритетах и руководствуйтесь здоровой логикой.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Главные правила для сладкого:
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Если сравнить по зефиру: 1шт зефира популярной ТМ из супермаркета 150 ккал и такая же 1 шт зефира на агар-агаре – всего 86 ккал. Разница почти в 2 раза!
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Из всего возможного сладкого выбирайте наиболее полезные варианты. Например, черный шоколад полезнее молочного благодаря содержанию какао-бобов.
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