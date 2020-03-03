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Шпаргалка для сладкоежки: топ-5 секретов, как есть сладкое без вреда для фигуры

Lite » Еда 03.03.2020 - 12:36
Шпаргалка для сладкоежки: топ-5 секретов, как есть сладкое без вреда для фигуры
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Диетолог поделилась эффективными советами для сладкоежек

Сладости часто так прочно укореняются в меню, что представить без них чаепитие или перекус попросту не хочется. К тому же сладкий "кусочек счастья" способен мгновенно поднять настроение, и вуаля – о последствиях для фигуры уже никто не думает, пока наслаждается десертом. Почему же так сложно "укротить" тягу к сахару и его производным? Об этом ранее в Instagram рассказала диетолог Лора Филиппова, которая научила правильно употреблять сладости, чтобы потом не переживать о формах.

Как много разговоров и споров вокруг конфет, печенья и разных десертов. Есть? Не есть? Если есть, то когда и сколько? И какие сладости самые безопасные для фигуры?

Помним самое главное правило адекватного ПП – никаких жестких ограничений!
При выборе продуктов помните о ваших приоритетах и руководствуйтесь здоровой логикой.

Шпаргалка для сладкоежки: топ-5 секретов, как есть сладкое без вреда для фигуры

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Главные правила для сладкого:

  • Ешьте сладкое в первой половине дня. Утром метаболизм быстрее и еще есть целый день, чтобы потратить полученные калории.
  • Не на голодный желудок! Чтобы не провоцировать резкие скачки сахара в крови. Лучше после завтрака или после обеда.
  • Не запивайте сладости сладкими напитками. К примеру, кофе с молоком и сахаром – это около 145 ккал, а большой латте с сиропом вообще может иметь калорийность больше 300! И у вас получается 2 десерта за раз. Точно переберете суточную норму калорий.

Шпаргалка для сладкоежки: топ-5 секретов, как есть сладкое без вреда для фигуры

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

  • Безопасное количество сладостей – примерно 10% от общей калорийности вашего рациона на день. К примеру, ваша норма 1800 ккал. Из них 180 ккал могут занимать сладости. Посчитайте калорийность любимых десертов. И обращайте внимание на состав продукта. Обычно более натуральные сладости менее калорийны.

Если сравнить по зефиру: 1шт зефира популярной ТМ из супермаркета 150 ккал и такая же 1 шт зефира на агар-агаре – всего 86 ккал. Разница почти в 2 раза!

Из всего возможного сладкого выбирайте наиболее полезные варианты. Например, черный шоколад полезнее молочного благодаря содержанию какао-бобов.

Ранее диетолог Эвелина Авраменко рассказала роли о воды в процессе похудения и привела интересные данные исследований.

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