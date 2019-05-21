Изумрудная Лилия Ребрик поделилась секретами идеального макияжа (фото)

Лилия Ребрик продолжает показывать поклонникам все новые и новые образы со съемок программы "Ранок з Україною", где она является телеведущей. Но на этот раз Ребрие не просто стильным платьем похвасталась, но и поделилась с поклонниками полезным лайфхаком. Касается он техники нанесения макияжа.

Так, телеведущая отметила, что у нее часто интересуются, сколько ей времени нужно для нанесения макияжа перед эфиром. На что Ребрик в шутку ответила: сколько времени есть, столько и тратит.

"Будет два часа, найдем, что рисовать. Будет пять минут - и за пять минут можем. И поверьте, результат не будет отличаться, как показывает практика. Это только мы, женщины, замечаем, что стрелки разные, а мужчины этого не видят! Макияж - это же исключительно для нас, девушек, для нашего самоощущения. Но каким бы безупречным ни был макияж, счастливые глаза нарисовать невозможно! И это самый главный акцент в макияже. Помните об этом", - пишет Лилия Ребрик.

А дальше телеведущая поделилась важным мейкап-советом, который она определила для себя во время многолетней практики.

"Сначала рисовать глаза, затем тщательно вытереть под глазами тени, которые посыпались (что тут скрывать, все тени более или меньше осыпаются), а затем уже наносить тон и консилер. Тогда тон будет идеальным и под глазами не будет никаких искусственных "синяков", - уточняет Ребрик.

Также телеведущая заранее предвидела вопрос и отметила, что для съемок макияж ей делает визажист. Но когда нужно, Лилия Ребрик и сама может это сделать.

Лилия Ребрик рассказала о тонкостях своего макияжа (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

И конечно же, телеведущая оставила целую серию фото в новом образе. На снимках Лилия Ребрик позирует в элегантном летнем платье насыщенного зеленого цвета. С оригинальным оформлением зоны плеча.

Лилия Ребрик в зеленом платье (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Поклонники Лилия поспешили оставить свои отзывы:

Как всегда, прекрасна!

Красавица! Так к лицу эти зеленые агаты!

Спасибо за подсказку. У меня никак не выходит сделать красивый макияж хоть и стараюсь, а стрелки - это проблема номер 1 у меня))

Вы и без макияжа очень милая)

Лиля, Вы супер красотка!

Каждый раз смотрю на Ваши наряды и каждый раз удивляюсь ..... такое впечатление, что Вам идут все цвета)

Какая кросота, молодец!

Шикарно выглядите сегодня и вообще всегда. Восхищаюсь вашими образами, всегда креативно, разнообразно.

Напомним, ранее Лилия Ребрик блеснула стройными ножками в элегантном костюме. Телеведущая появилась в оригинальном образе.

Также до этого Лилия Ребрик очаровала ярким весенним нарядом. Ведущая позировала в полностью красном комбинезоне.