Смарагдова Лілія Ребрик поділилася секретами ідеального макіяжу (фото)

Лілія Ребрик продовжує показувати прихильникам все нові і нові образи зі зйомок програми "Ранок з Україною", де вона є телеведучою. Але на цей раз Ребрие не просто стильною сукнею похвалилася, але й поділилася з шанувальниками корисним лайфхаком. Стосується він техніки нанесення макіяжу.

Так, телеведуча відзначила, що у неї часто цікавляться, скільки часу потрібно для нанесення макіяжу перед ефіром. На що Ребрик жартома відповіла: скільки часу є, стільки і витрачає.

"Буде дві години - дві години знайдемо, що малювати. Буде п`ять хвилин - і за п`ять хвилин можемо.І повірте, результат не надто відрізнятиметься, як показує практика. Це ж тільки ми, жінки, помічаємо, що стрілки різні, а чоловіки того не бачать!!! Макіяж- це ж виключно для нас, дівчат, для нашого самовідчуття. Але яким би бездоганним не був макіяж- щасливі очі намалювати неможливо!!! І це найголовніший акцент у макіяжі. Пам’ятайте про це", - пише Лілія Ребрик.

А далі телеведуча поділилася важливою мейкап-порадою, яку вона винайшла для себе під час багаторічної практики.

"Спочатку малювати очі, потім ретельно витерти під очима тіні, які посипалися (що тут приховувати, всі тіні більше чи менше осипаються), а потім вже наносити тон і консилер. Тоді тон буде ідеальним і під очима не буде ніяких штучних "синців", - уточнює Ребрик.

Також телеведуча заздалегідь передбачала питання і зазначила, що для зйомок їй макіяж робить візажист. Але коли потрібно, Лілія Ребрик і сама може це зробити.

Лілія Ребрик розповіла про тонкощі свого макіяжу (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

І звичайно ж, телеведуча залишила цілу серію фото в новому образі. На знімках Лілія Ребрик позує в елегантному літньому платті насиченого зеленого кольору. З оригінальним оформленням зони плеча.

Лілія Ребрик в зеленій сукні (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Шанувальники Лілія поспішили залишити свої відгуки:

Як завжди, прекрасна!

Красуня! Так личать ці зелені агати!

Дякую за підказку. У мене ніяк не виходить зробити гарний макіяж хоч і намагаюся, а стрілки - це проблема номер 1 у мене))

Ви і без макіяжу дуже мила)

Ліля, Ви супер красуня!

Кожен раз дивлюся на Ваші вбрання і кожен раз дивуюся ..... таке враження, що Вам личать всі кольори)

Яка кросота, молодець!

Шикарно виглядаєте сьогодні і взагалі завжди. Захоплююся вашими образами, завжди креативно, різноманітно.

Нагадаємо, раніше Лілія Ребрик блиснула стрункими ніжками в елегантному костюмі. Телеведуча з'явилася в оригінальному образі.

Також до цього Лілія Ребрик зачарувала яскравим весняним нарядом. Ведуча позувала в повністю червоному комбінезоні.