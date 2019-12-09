Как избавиться от второго подбородка: топ-3 действенных способа

Проблема двойного подбородка беспокоит большинство женщин. Все из-за того, что с течением лет кожа представительниц прекрасного пола становится менее эластичной.

Также причиной второго подбородка могут стать колебания веса, пишет Marie Claire.

Генетика также играет свою роль, поэтому у вас может быть просто предрасположенность к двойному подбородку. Но не стоит отчаиваться, в современном мире есть масса способов, которые помогут вам избавиться от него раз и навсегда.

Йога для лица

Йога для лица сможет улучшить тонус кожи в этой проблемной зоне. Предлагаем вашему вниманию упражнения, которые необходимо делать каждый день утром и вечером (каждое — по 10 раз):

1. Слегка приподнимите подбородок вверх и вперед, улыбнитесь, плотно прижав губы к зубам. Оставайтесь в таком положении пару секунд, затем расслабьтесь и повторите снова.

2. Запрокиньте голову назад, сложите губы в трубочку и мысленно посылайте воздушные поцелуи.

3. Поверните голову вправо, приподнимите подбородок чуть вверх, кончик языка прижмите к небу, улыбнитесь и сделайте глоток. Повторите упражнение, повернув голову влево.

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Лимфодренажный массаж

Во время нанесения на кожу увлажняющего крема, делайте лимфодренажный массаж лица — он помогает улучшить работу лимфатической системы и вывести токсины.

1. Начиная с подбородка, двигайтесь вверх по направлению к мочке уха, массируя и пощипывая кожу.

2. Используйте указательный и средний пальцы таким образом, будто вы что-то режете ножницами. Сжимайте и отпускайте кожу уверенными твердыми движениями. Делайте это упражнение утром и вечером.

3. Коснитесь тыльной стороной ладони подбородка, затем высуньте язык до максимума и постарайтесь коснуться кончика носа. В таком положении оставайтесь 10 секунд, затем расслабьтесь.

Салонные процедуры

Если вы испробовали и йогу, и массаж, но ничего не помогло, тогда пришло время кардинальных решений. Воспользуйтесь одной из этих процедур:

1. Радиочастотный лифтинг.

2. Ультралифтинг.

3. Лифтинг Нефертити.

4. Карбокситерапия.

5. Липосакция.

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