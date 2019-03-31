Как избавиться от целлюлита и похудеть в ногах: эффективная процедура

Иллюстративное фото (instagram.com/_maxi.life_)

Эксперт поделилась рецептом обертывания, которое можно делать дома

Популярный блогер, а также профессиональный диетолог и эксперт по правильному питанию Катя Медушкина рассказала, как можно избавиться от целлюлита и лишних объемов на ляжках. В этом вам поможет эффективное обертывание, рецептом которого она поделилась на своей странице в Youtube.

Как утверждает специалист, оно поможет добиться впечатляющего результата в уменьшении объема ног за несколько недель, не выходя из дома.

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Чтобы приготовить смесь для обертывания, вам понадобятся:

пищевая пленка

оливковое масло

красный жгучий перец (или черный молотый перец)

молотая корица

эфирные масла цитрусовых деревьев

одеяло

В ролике Катя подробно рассказала про способ приготовления и нанесения на кожу.

Видео: (youtube.com/Катя Медушкина)

Обратите внимание,что обертывание нужно делать КУРСОМ - 10-15 раз с перерывом в 2-3 дня. Во всем важна система!

Кстати, если вы делаете массаж сухой щеткой, то в дни обертывания воздержитесь.

Фото: (instagram.com/massage.minsk.adr.by)

Напомним, диетолог Катя Медушкина назвала главные ошибки тех, кто хочет быстро похудеть к лету.

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