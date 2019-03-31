Як позбутися від целюліту і схуднути в ногах: ефективна процедура

Ілюстративне фото (instagram.com/_maxi.life_)

Експерт поділилася рецептом обгортання, яке можна робити вдома

Популярний блогер, а також професійний дієтолог і експерт по правильному харчуванню Катя Медушкина розповіла, як можна позбутися від целюліту і зайвих обсягів на стегнах. У цьому вам допоможе ефективне обгортання, рецептом якого вона поділилася на своїй сторінці в Youtube.

Як стверджує фахівець, воно допоможе домогтися вражаючого результату в зменшенні обсягу ніг за кілька тижнів, не виходячи з дому.

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Щоб приготувати суміш для обгортання, вам знадобляться:

харчова плівка

оливкове масло

червоний пекучий перець (або чорний мелений перець)

мелена кориця

ефірні олії цитрусових дерев

ковдра

У ролику Катя докладно розповіла про спосіб приготування і нанесення на шкіру.

Відео: (youtube.com/Катя Медушкина)

Зверніть увагу,що обгортання потрібно робити КУРСОМ 10-15 разів з перервою в 2-3 дні. У всьому важлива система!

До речі, якщо ви робите масаж сухою щіткою, то в дні обгортання утримайтеся.

Фото: (instagram.com/massage.minsk.adr.by)

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