Как избавиться от целлюлита в домашних условиях: эксперт назвала действенный метод

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт рассказала, как расправиться с "апельсиновой коркой"

"Апельсиновая корочка" на проблемных зона в преддверии сезона купальников и бикини еще не радовала никого. Эта эстетическая проблема не так проста, как может показаться на первый взгляд и подход к ее решению должен быть комплексным. Нутрициолог Елена Кален, которая предложила упражнения для плоского животика, рассказала в Instagram о том, как избавиться от "апельсиновой корки" в домашних условиях.

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Когда есть целлюлит, это говорит о нарушении питания жировой ткани, на которое влияют лишний вес, стресс, вредные привычки и избыток в рационе продуктов с высоким гликемическим индексом.

Чтобы уменьшить проявления целлюлита, важно не просто привести вес в норму, а улучшать кровоснабжение и лимфоотток. Чтобы сделать это эффективнее, включайте физическую активность в свою жизнь, чтобы вывести лишнюю жидкость и насытить клетки кислородом. В результате уходят внутриклеточные отеки, укрепляется соединительная ткань, улучшается тонус кожи, что внешне отражается в виде уменьшения бугристости кожи.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

В домашних условиях лучшее упражнение от целлюлита — приседания с резинкой. Оно позволяет регулировать нагрузку на суставы за счет глубины приседа и силы сопротивления резины. Сочетание статической и динамической нагрузки позволяет сократить время тренировки на проблемную зону до 10-15 минут в день.

Резинка надевается на икры или щиколотки. Делаем шаг в сторону и присед. Повторяем другой ногой, чтобы нагрузка на боковые мышцы распределялась равномерно. Рекомендую выполнять 2-3 сета по 20-25 повторений с интервалом на отдых до 60 секунд.

Фото: instagram.com/elenakalen

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