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Як позбутися целюліту в домашніх умовах: експерт назвала дієвий метод

Lite » Краса 07.02.2020 - 08:37
Як позбутися целюліту в домашніх умовах: експерт назвала дієвий метод
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт розповіла, як розправитися з "апельсиновою кіркою"

"Апельсинова кірка" на проблемних зона напередодні сезону купальників і бікіні ще не радувала нікого. Ця естетична проблема не така проста, як може здатися на перший погляд і підхід до її вирішення має бути комплексним. Нутриціолог Олена Кален, яка запропонувала вправи для плоского животика, розповіла в Instagram про те, як позбавитися від "апельсинової кірки" в домашніх умовах.

Коли є целюліт, це говорить про порушення харчування жирової тканини, на яке впливають зайву вагу, стрес, шкідливі звички і надлишок у раціоні продуктів з високим глікемічним індексом.

Щоб зменшити прояви целюліту, важливо не просто привести вагу в норму, а покращувати кровопостачання і лімфоток. Щоб зробити це ефективніше, включайте фізичну активність у своє життя, щоб вивести зайву рідину і наситити клітини киснем. В результаті йдуть внутрішньоклітинні набряки, зміцнюється сполучна тканина, поліпшується тонус шкіри, що зовні відображається у вигляді зменшення горбистості шкіри.

Як позбутися целюліту в домашніх умовах: експерт назвала дієвий метод

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

В домашніх умовах краща вправа від целюліту — присідання з резинкою. Воно дозволяє регулювати навантаження на суглоби за рахунок глибини присідання і сили опору гуми. Поєднання статичного і динамічного навантаження дозволяє скоротити час тренування на проблемну зону до 10-15 хвилин в день.

Гумка надівається на ікри або щиколотки. Робимо крок в сторону і присед. Повторюємо іншою ногою, щоб навантаження на бічні м'язи розподілялася рівномірно. Рекомендую виконувати 2-3 сету по 20-25 повторень з інтервалом на відпочинок до 60 секунд.

Як позбутися целюліту в домашніх умовах: експерт назвала дієвий метод

Фото: instagram.com/elenakalen

Нагадаємо, що дієтолог Світлана Нікітчук пояснила, чи можна якісно схуднути на фруктовій дієті.

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