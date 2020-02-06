Топ-5 эффективных упражнений для плоского животика и тонкой талии от эксперта

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперет перечислила действенные упражнения для красивого пресса

Впереди пляжный сезон и хоть время до его начала еще есть, стоит приступать к подготовке фигуры уже сейчас. Красивый пресс, точеная талия и плоский животик – это прекрасный бонус правильного питания и результат занятий спортом и правильной активности, а стать обладательницей стройных форм под силу тем, кто готов приложить усилия. Нутрициолог Елена Кален, которая ранее познакомила с лучшими упражнениями для создания красивого рельефа тела, поделилась в Instagram комплексом для пресса и талии.

Эксперт перечислила топ-5 самых эффективных упражнения для красивого животика, а также детально описала процесс выполнения.

Планка. Рекомендуется выполнять в статичном положении.



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Лягте на пол, согните руки в локтях, упритесь ими в пол и поднимитесь так, чтобы от головы до пяток тело было в прямой линии. Старайтесь не прогибать поясницу и не выпячивать ягодицы. Задержитесь в таком положении, сколько сможете.

⠀

Вакуум. Помогает укрепить внутренние поперечные мышцы и обогащает клетки кислородом.

⠀

Встаньте прямо, сделайте глубокий выдох и максимально втяните живот. При этом старайтесь сделать движение, словно хотите подтянуть внутренние мышцы живота немного наверх. Задержите дыхание насколько это возможно и сделайте глубокий вдох. Выполните 3-4 подхода.

⠀

Скручивания. Остановимся на классическом варианте, более простом и правильном с точки зрения техники.



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Лягте на спину и согните ноги в коленях, упритесь ступнями в пол. Сделайте выдох и плавно поднимите верхнюю часть корпуса. Следите за тем, чтобы поясница и ягодицы были плотно прижаты к полу. Когда почувствуете мышцы пресса, задержитесь в таком положении на 1-2 секунды. Затем, вернитесь в исходную позицию.



Скриншот: instagram.com/elenakalen

Помните о качестве исполнения упражнений и технике. Многие в погоне за быстрым результатом пренебрегают простыми правилами и вместо плоского живота получают проблемы со здоровьем.

⠀

Также важно помнить: никакие тренировки не дадут эффекта, если постоянно переедать и не изменить своего отношения к еде.

Ранее фитнес-тренер Анита Луценко развенчала топ-5 заблуждений о похудении.