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Как избавиться от целлюлита в домашних условиях: секреты диетолога

Lite » Красота 19.05.2019 - 08:53
Как избавиться от целлюлита в домашних условиях: секреты диетолога
Иллюстративное фото (pexels.com)

Основной упор следует сделать на нужные упражнения

Целлюлит — это термин, который может обозначать, как медицинское заболевание в виде воспаления жировой клетчатки, так и косметический недостаток, который чаще всего проявляется в области ягодиц и бедер, делая кожу похожей на апельсиновую корку. Также целлюлит может появляться в области рук и живота, сопровождаться дряблостью и рыхлостью кожи. Как можно избавиться или уменьшить его проявления в домашних условиях, рассказала на своей странице в Instagram популярный диетолог Елена Кален.

"В любом случае, когда есть целлюлит, это говорит о нарушении питания жировой ткани, на которое влияют лишний вес, стресс, вредные привычки и избыток в рационе продуктов с высоким гликемическим индексом", - отметила эксперт.

Чтобы уменьшить проявления целлюлита, важно не просто привести вес в норму, а улучшать кровоснабжение и лимфоотток. Чтобы сделать это эффективнее, включайте физическую активность в свою жизнь. Это поможет вывести лишнюю жидкость и насытить клетки кислородом. В результате уходят внутриклеточные отеки, укрепляется соединительная ткань, улучшается тонус кожи, что внешне отражается в виде уменьшения бугристости кожи.

Как избавиться от целлюлита в домашних условиях: секреты диетолога
Иллюстративное фото (www.pexels.com)⠀

В домашних условиях самое лучшее упражнение для избавления от целлюлита — приседания с резинкой.

Они не требуют специальных тренажеров, позволяют регулировать нагрузку на суставы за счет глубины приседа и силы сопротивления резины. Сочетание статической и динамической нагрузки позволяет сократить время тренировки на проблемную зону до 10-15 минут в день.

Рекомендуется выполнять 2-3 сета по 20-25 повторений с интервалом на отдых до 60 секунд.

В зале для избавления от целлюлита рекомендуются приседания со штангой или грифом.

При выполнении этого упражнения ноги ставятся на ширину плеч, стопы параллельны друг другу. Утяжелитель кладется на трапеции, напрягается пресс, позвоночник прямой с прогибом в пояснице, взгляд направлен перед собой и немного вверх.

Как избавиться от целлюлита в домашних условиях: секреты диетолога
Иллюстративное фото (www.pexels.com)⠀

Женщинам важно приседать глубоко, чтобы задействовать ягодичную мышцу, при этом необходимо следить, чтобы колени никогда не выходили за уровень носков и при подъеме полностью не распрямлять ноги. Стоит согласовать нагрузку с тренером и поставить с ним технику выполнения упражнения, чтобы не навредить здоровью.

Также при отсутствии противопоказаний подходят прыжки на скакалке, бег, подъем по лестнице или степ-аэробика. Эти упражнения важно выполнять в кроссовках хорошего качества.

Как избавиться от целлюлита в домашних условиях: секреты диетолога
Иллюстративное фото (www.pexels.com)⠀

Чтобы улучшить результат, можно совмещать тренировки и обертывания, во время которых проблемные зоны закрываются пищевой пленкой. Под пленку нанесите смесь из любого растительного нерафинированного масла, смешанного в пропорции с лимонным соком 1:1. Занятие должно длиться не более 20 минут, после чего примите душ. Повторять 1-2 раза в неделю, если нет аллергической реакции.

Уменьшение проявлений целлюлита — это комплексная задача, поэтому, помимо физической активности, стоит пересмотреть свое питание и снизить количество продуктов, быстро повышающих уровень сахара в крови.

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