Секрет стройности француженок: диетолог назвала основные правила
Иллюстративное фото (pexels.com)
Специалист поделилась своими наблюдениями за образом жизни стройных жительниц Франции
Профессиональный диетолог Альбина Комиссарова перечислила главные секреты французских женщин, которые славятся во всем мире стильными образами и стройными фигурами. Оказалось, что у жительниц Франции есть правила, которым они привыкли следовать, чтобы всегда выглядеть на высоте. Рекомендациями по питанию для тех, кто хочет выглядеть также стройно и подтянуто специалист поделилась в Instagram.
Эксперт поделилась личными наблюдениями и пищевыми привычками настоящих парижанок, которые помогают им долго оставаться красивыми и изящными.
- Французы никуда не спешат. Есть на ходу? Пардон! На обед нужно выделять не менее часа, есть спокойно, размеренно, потому что прием пищи - время святое. Конечно, чем медленнее и вдумчивее мы едим, тем меньше переедаем.
- Гаджеты за столом - убрать. Особенно в гостях. Это не прилично. За едой люди общаются, но не сидят в телефонах. Это очень хорошая Привычка, которая не отвлекает людей от приема пищи.
Иллюстративное фото (pexels.com)
- Не кусочничают. У французов есть четкое время приёмов пищи, и чай-кофе со вкусняшками, как у нас, не принято.
- Пропускают завтрак или едят что-то незначительное. "Я не назову это хорошей привычкой, но так люди потребляют меньше калорий в течение дня. Тут я бы сделала вывод - не хотите есть, не надо себя заставлять", - считает диетолог.
- Много овощей. Салат обязательно сопровождает основной прием пищи, возьмите себе на заметку!
Иллюстративное фото (pexels.com)
- Большое количество морепродуктов. Нам эту привычку перенести сложнее, но включать рыбу в рацион очень даже правильно.
- Вода - как часть рациона. Вы часто видите за столом графин воды? Считают, что еду запивать вредно. Но пить воду можно и нужно, особенно, если хочется.
Иллюстративное фото (pexels.com)
- Много ходят пешком и бегают. Вместо того, чтобы тратить деньги на спортзал, лучше выбрать бесплатный доступный спорт. Тем более, когда вокруг такая архитектура.
- Наслаждаются едой! Это важно! Они едят и хлеб (с глютеном), и сыр (с лактозой), не придумывают себе рамок, а значит, не срываются, знают меру.
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