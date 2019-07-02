Как избавиться от растяжек и предотвратить их появление

Растяжки — это изменения на коже, которые принято считать неэстетичными, поэтому женщин всячески призывают с ними бороться. На своей странице в Instagram диетолог Елена Кален рассказала, из-за чего они появляются и какими способами можно уменьшить их проявление или совсем избавиться от них.

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По словам эксперта, чаще всего растяжки можно встретить на бедрах, груди, животе. Только что появившиеся растяжки — багряного или фиолетового цвета за счет того, что просвечиваются кровеносные сосуды через соединительную ткань. После того, как восстановится тонкий слой эпидермиса, растяжки становятся розовыми, а потом и вовсе белыми, после чего намного сложнее поддаются коррекции.

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Растяжки появляются на фоне гормонального изменения в организме, чаще всего вызванного беременностью и родами. Кожа истончается и растягивается так, что ее эластичности не хватает, чтобы сократиться и места надрывов замещаются соединительной тканью. В ней нет меланина, поэтому при загаре появится дополнительный косметический дефект — растяжки остаются белыми.



Иллюстративное фото (waytobe.me)⠀

Если растяжки уже появились, то самым лучшим способом от них избавиться или уменьшить их проявление будет лазерная терапия. При такой шлифовке выравниваются поверхностные слои кожи и они становятся менее заметными.

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Также косметологи часто назначают курсы мезотерапии, во время которых в кожу вкалывают специальные витаминные коктейли, помогающие ускорить регенерацию клеток. Минусы этих процедур — болезненность и дороговизна.

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Еще можно использовать специальные кремы, которые содержат рассасывающие рубцовую ткань вещества. При этом часто для того, чтобы подобрать такой крем, который действительно сработает, уходит достаточное количество времени, а эффект будет заметен лишь при регулярном использовании.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Если растяжки появляются без видимой причины, то лучше обратиться к врачу, так как это может быть симптомом заболевания. Чаще всего оно сопровождается изменением массы тела, резким оволосением, повышением артериального давления. Во всех остальных случаях справиться с растяжками можно, если они только-только появились, а еще лучше заботиться о сохранении эластичности и упругости кожи в течение жизни

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Что поможет предотвратить появление растяжек:

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Сбалансированное питание, достаточное количество растительных жиров, особенно ненасыщенных. Также к каждому приему пищи стоит добавлять белок.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Повышать эластичность кожи, делая контрастный душ, пользуясь специальными кремами, содержащими эфирные масла.

Улучшать обмен веществ за счет регулярного отшелушивания поверхностного слоя кожи различными скрабами и элементарными физическими упражнениями, которые повышают концентрацию кислорода в крови и улучшают кровообращение, а соответственно питание тканей.

Пить достаточное количество чистой воды, чтобы образовывалась лимфа, вместе с выходом которой кожа избавляется от продуктов обмена, сохраняя при этом упругость.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Сократить количество продуктов, гликемический индекс которых выше 55, т.к. быстрые углеводы уменьшают способность коллагеновых волокон растягиваться, что приводит к микроразрывам кожных покровов.

Поддерживать нормальный для вас вес, постоянные “качели” в виде набора и снижения веса часто вызывают те самые гормональные изменения, провоцирующие появление растяжек.

Отметим, что опасности растяжки в себе не несут, поэтому избавляться от них или нет — индивидуальное решение каждой женщины, не влияющее на здоровье.

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