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Как избавиться от растяжек и предотвратить их появление


Какими способами можно уменьшить проявление изменений на коже

Растяжки — это изменения на коже, которые принято считать неэстетичными, поэтому женщин всячески призывают с ними бороться. На своей странице в Instagram диетолог Елена Кален рассказала, из-за чего они появляются и какими способами можно уменьшить их проявление или совсем избавиться от них.

По словам эксперта, чаще всего растяжки можно встретить на бедрах, груди, животе. Только что появившиеся растяжки — багряного или фиолетового цвета за счет того, что просвечиваются кровеносные сосуды через соединительную ткань. После того, как восстановится тонкий слой эпидермиса, растяжки становятся розовыми, а потом и вовсе белыми, после чего намного сложнее поддаются коррекции.

Растяжки появляются на фоне гормонального изменения в организме, чаще всего вызванного беременностью и родами. Кожа истончается и растягивается так, что ее эластичности не хватает, чтобы сократиться и места надрывов замещаются соединительной тканью. В ней нет меланина, поэтому при загаре появится дополнительный косметический дефект — растяжки остаются белыми.


Иллюстративное фото (waytobe.me)⠀

Если растяжки уже появились, то самым лучшим способом от них избавиться или уменьшить их проявление будет лазерная терапия. При такой шлифовке выравниваются поверхностные слои кожи и они становятся менее заметными.


Также косметологи часто назначают курсы мезотерапии, во время которых в кожу вкалывают специальные витаминные коктейли, помогающие ускорить регенерацию клеток. Минусы этих процедур — болезненность и дороговизна.

Еще можно использовать специальные кремы, которые содержат рассасывающие рубцовую ткань вещества. При этом часто для того, чтобы подобрать такой крем, который действительно сработает, уходит достаточное количество времени, а эффект будет заметен лишь при регулярном использовании.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Если растяжки появляются без видимой причины, то лучше обратиться к врачу, так как это может быть симптомом заболевания. Чаще всего оно сопровождается изменением массы тела, резким оволосением, повышением артериального давления. Во всех остальных случаях справиться с растяжками можно, если они только-только появились, а еще лучше заботиться о сохранении эластичности и упругости кожи в течение жизни

Что поможет предотвратить появление растяжек:

  • Сбалансированное питание, достаточное количество растительных жиров, особенно ненасыщенных. Также к каждому приему пищи стоит добавлять белок.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

  • Повышать эластичность кожи, делая контрастный душ, пользуясь специальными кремами, содержащими эфирные масла.
  • Улучшать обмен веществ за счет регулярного отшелушивания поверхностного слоя кожи различными скрабами и элементарными физическими упражнениями, которые повышают концентрацию кислорода в крови и улучшают кровообращение, а соответственно питание тканей.
  • Пить достаточное количество чистой воды, чтобы образовывалась лимфа, вместе с выходом которой кожа избавляется от продуктов обмена, сохраняя при этом упругость.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

  • Сократить количество продуктов, гликемический индекс которых выше 55, т.к. быстрые углеводы уменьшают способность коллагеновых волокон растягиваться, что приводит к микроразрывам кожных покровов.
  • Поддерживать нормальный для вас вес, постоянные “качели” в виде набора и снижения веса часто вызывают те самые гормональные изменения, провоцирующие появление растяжек.

Отметим, что опасности растяжки в себе не несут, поэтому избавляться от них или нет — индивидуальное решение каждой женщины, не влияющее на здоровье.

Напомним, диетолог Елена Кален рассказала, от чего стоит отказаться, чтобы не выглядеть старше своих лет.

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