Як позбутися від розтяжок і запобігти їх появі

Ілюстративне фото (pexels.com)

Якими способами можна зменшити прояв змін на шкірі

Розтяжки — це зміни на шкірі, які прийнято вважати неестетичними, тому жінок всіляко закликають з ними боротися. На своїй сторінці в Instagram дієтолог Олена Кален розповіла, через що вони з'являються і якими способами можна зменшити їх прояв або зовсім позбутися від них.

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За словами експерта, найчастіше розтяжки можна зустріти на стегнах, грудях, животі. Розтяжки, що тільки що з'явилися — багряного або фіолетового кольору за рахунок того, що просвічуються кровоносні судини через сполучну тканину. Після того, як відновиться тонкий шар епідермісу, розтяжки стають рожевими, а потім і зовсім білими, після чого набагато складніше піддаються корекції.

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Розтяжки з'являються на тлі гормонального зміни в організмі, найчастіше викликаної вагітністю і пологами. Шкіра стоншується і розтягується так, що її еластичності не вистачає, щоб скоротитися і місця надривів заміщуються сполучною тканиною. У ній немає меланіну, тому при засмазі з'явиться додатковий косметичний дефект — розтяжки залишаються білими.



Ілюстративне фото (waytobe.me)⠀

Якщо розтяжки вже з'явилися, то найкращим способом від них позбутися або зменшити їх прояв буде лазерна терапія. При такій шліфуванні вирівнюються поверхневі шари шкіри і вони стають менш помітними.

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Також косметологи часто призначають курси мезотерапії, під час яких в шкіру вколюють спеціальні вітамінні коктейлі, допомагають прискорити регенерацію клітин. Мінуси цих процедур — хворобливість і дорожнеча.

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Ще можна використовувати спеціальні креми, які містять розсмоктуючі рубцеву тканину речовини. При цьому часто для того, щоб підібрати такий крем, який дійсно спрацює, йде достатню кількість часу, а ефект буде помітний лише при регулярному використанні.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Якщо розтяжки з'являються без видимої причини, то краще звернутися до лікаря, оскільки це може бути симптомом захворювання. Найчастіше воно супроводжується зміною маси тіла, різким оволосіння, підвищенням артеріального тиску. У всіх інших випадках впоратися з розтяжками можна, якщо вони тільки-тільки з'явилися, а ще краще дбати про збереження еластичності і пружності шкіри протягом життя

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Що допоможе запобігти появі розтяжок:

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Збалансоване харчування, достатня кількість рослинних жирів, особливо ненасичених. Також до кожного прийому їжі варто додавати білок.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Підвищувати еластичність шкіри, приймаючи контрастний душ, користуючись спеціальними кремами, що містять ефірні масла.

Покращувати обмін речовин за рахунок регулярного злущення поверхневого шару шкіри різними скрабами і елементарними фізичними вправами, які підвищують концентрацію кисню в крові і покращують кровообіг, а відповідно харчування тканин.

Пити достатню кількість чистої води, щоб утворювалася лімфа, разом з виходом якої шкіра позбавляється від продуктів обміну, зберігаючи при цьому пружність.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Скоротити кількість продуктів, глікемічний індекс яких вище 55, т. до. швидкі вуглеводи зменшують здатність колагенових волокон розтягуватися, що призводить до микроразрывам шкірних покривів.

Підтримувати нормальний для вас вага, постійні "гойдалки" у вигляді набору і зниження ваги часто викликають ті самі гормональні зміни, які провокують появу розтяжок.

Зазначимо, що небезпеки розтяжки в собі не несуть, тому позбавлятися від них чи ні — індивідуальне рішення кожної жінки, яке не впливає на здоров'я.

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