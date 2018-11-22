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Как избавиться от неуверенности в себе: украинцам дали совет

Lite » Красота и Здоровье 22.11.2018 - 14:48
Как избавиться от неуверенности в себе: украинцам дали совет
Фото: (pixabay.com)

Михаил Лабковский рекомендует разобраться в себе и начать с изменений в поведении

Известный психолог Михаил Лабковский рассказал, почему люди чувствуют неуверенность в себе и дал советы, как с этим бороться. Об этом эксперт написал на своей странице в Instagram.

Для начала психолог рекомендует разобраться с собой и начать менять своё поведение. "Поправляйте других, когда они к вам на "ты" ("мне предпочтительнее другое обращение"). Ловите себя на тех моментах, когда вы как бы ставите себя ниже собеседника, и поправляйте себя", - говорит Лабковский.

Также эксперт отмечает, что пассивная позиция порой бывает очень выгодна для слабых духом людей. Связано это с тем, что человек автоматически снимает с себя ответственность за какое-либо действие.

"Для многих людей инфантильная позиция в конечном итоге оказывается "выгодной". Да, тебя меньше уважают и с тобой не особо считаются, зато ты имеешь мнимое право как бы снимать с себя ответственность (хотя это уже только в голове). Мол, "я это сделать не могу, у меня же лапки", - пишет психолог.

Как избавиться от неуверенности в себе: украинцам дали советСкриншот поста (instagram.com/labkovskiyofficial)

Специалист рекомедует обратить внимание на данное обстоятельство. Если сложившееся положение вещей мешает реализовываться в жизни, то от него следует избавляться.

Кстати, психолог объяснил, почему сбываются предчувствия.

Ранее мы писали о том, что медики рассказали, что скрывается за перепадами настроения.

А также рассказывали о том, что эксперт объяснила, как справиться с депрессией самостоятельно.

Видео: РБК-Украина

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