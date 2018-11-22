Як позбутися від невпевненості в собі: українцям дали пораду

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Михайло Лабковський рекомендує розібратися в собі і почати зі змін у поведінці

Відомий психолог Михайло Лабковський розповів, чому люди відчувають невпевненість у собі і дав поради, як з цим боротися. Про це експерт написав на своїй сторінці в Instagram.

Для початку психолог рекомендує розібратися з собою і почати змінювати свою поведінку. "Поправляйте інших, коли вони до вас на "ти" ("мені краще інше звернення"). Ловіть себе на тих моментах, коли ви ставите себе нижче співрозмовника, і поправляйте себе", - говорить Лабковський.

Також експерт зазначає, що пасивна позиція деколи буває дуже вигідна для слабких духом людей. Пов'язано це з тим, що людина автоматично знімає з себе відповідальність за будь-яку дію.

"Для багатьох людей інфантильна позиція в кінцевому підсумку виявляється "вигідною". Так, тебе менше поважають і з тобою не особливо рахуються, зате ти маєш уявне право як би знімати з себе відповідальність (хоча це вже тільки в голові). Мовляв, "я це зробити не можу, у мене ж лапки", - пише психолог.

Скріншот поста (instagram.com/labkovskiyofficial)

Фахівець рекомедує звернути увагу на цю обставину. Якщо наявний стан речей заважає реалізовуватися в житті, то від нього потрібно позбавлятися.

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Відео: РБК-Україна