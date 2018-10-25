Як позбавитися від зайвої ваги: дієтолог назвала топ-5 напоїв для схуднення

Колаж РБК-Україна

Деякі напої не тільки додають бадьорості, але і сприяють схудненню

Для того, щоб схуднути, потрібно не тільки займатися фізичними вправами і дотримуватись правильного раціона харчування, але і вживати напої, які сприяють зниженню ваги. Так вважає американський лікар і дієтолог Джилліан Кубала, пише "Сьогодні".

Джилліан Кубала назвала топ-5 напоїв, які допоможуть у боротьбі із зайвою вагою і будуть сприяти позбавленню від вісцерального жиру, який накопичується на талії.

Вода

Джилліан Кубала рекомендують замінити звичайною водою будь-які напої, які використовувалися раніше – солодкі компоти, газовані води.

"Так, стара добра вода – один з кращих напоїв для схуднення. Дослідження показують, що вживання великої кількості води, особливо до прийому їжі, може знизити загальне споживання калорій, що допоможе вам втратити зайвий жир", - радить Джилліан.

Якщо проста вода набридла, то в неї можна додати часточку лимона, м'яту або шматочки фруктів.

Кава

Дієтолог зазначила, що кофеїн активізує обмінні процеси в організмі людини і сприяє втраті ваги. Також вона рекомендує пити каву перед тренуваннями, щоб додати заряд бадьорості.

Матча (зелений чай)

"Матча містить велику кількість катехінів і антиоксидантів. Ці речовини прискорюють метаболізм і збільшують втрату жиру", – повідомила Джилліан Кубала.

Вона пояснила, що в матчі міститься кофеїн, який дає організму енергію і робить заняття спортом більш ефективними.

Імбирний чай

Дієтолог повідомила, що такий чай знижує відчуття голоду і тим самим перешкоджає споживанню зайвих калорій.

"Більш того, дослідження показують, що імбирний чай збільшує термогенез (вироблення тепла в організмі), що допоможе вам спалювати більше калорій в цілому", - пояснила Кубала.

Яблучний оцет

Джилліан Кубала розповіла, що яблучний оцет уповільнює травлення, що допомагає надовго зберегти почуття ситості і знижує ризик переїдання.

"Додавання чайної ложки яблучного оцту в воду прискорить втрату жиру", – порадила дієтолог.

До речі, раніше ми писали про те, що дієтолог розповіла про важливість обіду в повсякденному раціоні.

А також ми розповідали про те, що експерти розвінчали три головні міфи про здоровий спосіб життя.

Відео: РБК-Україна