ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Идеальная утрення зарядка: эксперт показала эффективную технику для тонуса и гибкости

Lite » Красота 08.05.2020 - 12:32
Идеальная утрення зарядка: эксперт показала эффективную технику для тонуса и гибкости
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Диетолог поделилась эффективной методикой для красивого и гибкого тела

На карантине важно не только придерживаться режима и правильного питания, но и сохранять физическую активность. Не нужно без подготовки браться за выполнение сложных комплексов, достаточно делать разминку и зарядку. Диетолог-нутрициолог Лора Филиппова, которая ранее рассказала, какое масло лучше всего пригодно для жарки, показала в Instagram идеальную технику для растяжки и тонуса мышц.

Сурья намаскар или утреннее приветствие Солнцу - идеальная утренняя зарядка: растягивает, массирует, стимулирует и тонизирует все самые главные мышцы и органы тела. Помимо тела, это еще и зарядка для духа. Техника представляет собой серию из 12 асан, в которых совершаются поочередные наклоны вперед и назад, сгибающие и вытягивающие позвоночник и другие части тела.

Сурья намаскар является одним из самых эффективных методов повышения гибкости тела. Вы заметите это при условии ее регулярного выполнения.

Идеальная утрення зарядка: эксперт показала эффективную технику для тонуса и гибкости

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Минимум 3 круга (1 круг = асаны с одной и с другой ноги), максимум - сколько захотите. Йоги делают 108. Женщины начинают делать с левой ноги, мужчины - с правой.

Ранее эксперт отмечала, что в условиях самоизоляции и карантина все равно нужно сохранять двигательную активность. Иначе и мышцы тонус потеряют, и появятся лишние килограммы. Она предложила несколько вариантов решение проблемы физической активности в домашних условиях:

  • самый простой – Google- поиск и YouTube. Там куча видео тренировок.Занимайся не хочу.
  • для тех, кому важно взаимодействие с тренером - сейчас многие тренера и клубы проводят онлайн тренировки.

Ранее диетолог-нутрициолог Надежда Пахирко рассказала, как победить хандру и лень и найти мотивацию для преображения.

Как научиться не переедать: полезные лайфхаки от диетолога Просто и эффективно: топ-5 принципов стройности от диетолога
Новости Украины тренировкидиетолог
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь