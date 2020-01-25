Худеем легко: Топ-7 действенных правил здорового перекуса

Те, кто следит за своим питанием или хочет похудеть, разделяет дневной рацион на несколько приемов и знает, что в день допустимы 2-3 перекуса межу основными приемами пищи. Хитрость похудения кроется в том, что не только основные блюда должны быть полезными, но и перекусы должны соответствовать правилам правильного питания. Если ваши основные приемы пищи правильные, но между ними вы питаетесь, чем попало, то добиться желаемых результатов в построении идеального тела не получится.⠀

Диетолог Анна Счастливенко подробно разобрала каким должен быть по-настоящему здоровый перекус:

1. Он должен утолять голод, однако при этом содержать мало калорий, зато достаточно витаминов, минералов и прочих полезных нутриентов.



⠀Иллюстративное фото: (unsplash.com)

2. Он должен помогать вам оставаться в тонусе в промежутке между завтраком, обедом и ужином, но не должен перегружать желудок.

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3. На перекус в идеале должно приходиться порядка 10% вашей суточной калорийности, но если получилось чуть больше, то значит надо "облегчить" следующий приём пищи.⠀



⠀⠀Иллюстративное фото: (unsplash.com)

4. Сколько конкретно делать перекусов решать вам, главное не доводить организм до острого состояния голода или резкого снижения энергии (гипогликемия). Оптимально 1-2 между основными приемами пищи (завтрак, обед, ужин) и на ночь можно сделать перекус, если поздно ложитесь спать и не можете уснуть с бурчанием в животе. ⠀

⠀Иллюстративное фото: (unsplash.com)

5. Если вы плотно позавтракали, то на второй завтрак вам достаточно фруктов или сухофруктов. Одного фрукта вполне достаточно для одного перекуса. ⠀

Если во время завтрака вы лишь выпили кружку чая или кофе, то пусть ваш второй завтрак будет более калорийным. Съешьте творожную запеканку, сырник, сваренные вкрутую яйца и хлебец и т д .⠀

⠀⠀Иллюстративное фото: (unsplash.com)

6. Здоровый перекус — это продукты с высоким содержанием белка и сложных углеводов. Калорийность их относительно невысока, тем не менее они дают долговременную энергетическую подпитку, улучшают пищеварение, способствуют росту мышечной ткани.⠀



⠀Иллюстративное фото: (unsplash.com)⠀

7. Во второй половине дня, после 15.00 любые углеводы лучше убрать и оставить на перекус белковые продукты. Так же можно скушать горсть орехов или семян.

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