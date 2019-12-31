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Как хорошо провести время и остаться в форме: новогодний чек-лист от диетолога

Lite » Красота 31.12.2019 - 15:56
Как хорошо провести время и остаться в форме: новогодний чек-лист от диетолога
Иллюстративное фото (pexels.com)

Эксперт рассказала, как не навредить фигуре за праздники

Впереди маячит большой новогодний марафон, а значит, соблазн сорваться на всевозможные вкусняшки возрастает в разы. Эксперт по похудению и правильному питанию Катя Медушкина, которая ранее научила, как эффективно избавиться от лишних кило, которые никак не хотят уходить, на своей странице в instagram поделилась полезным новогодним чек-листом.

Он поможет остаться в форме и не набрать лишнего за праздники, но при этом также весело провести время.

Не стремитесь похудеть ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ накануне важного события.

Питайтесь в своем обычном режиме. В противном случае рискуете сорваться сразу после того, как все-таки влезли в ТО САМОЕ платье.

Продумайте легкое новогоднее меню.

Кто сказал, что здоровое питание не может быть праздничным? Тем более, почти любое блюдо можно адаптировать под ПП, даже оливье.

Как хорошо провести время и остаться в форме: новогодний чек-лист от диетолога

Иллюстративное фото (pexels.com)


Ограничьте потребление спиртного.

Конечно, бокал шампанского в новогоднюю ночь никто не отменял, а вот посиделки в баре со сладкими коктейлями или банька с пивом и соленой рыбой запросто могут отразиться на вашей попе.

Как хорошо провести время и остаться в форме: новогодний чек-лист от диетолога

Иллюстративное фото (pexels.com)

Составьте план действий.

Используйте каникулы для активного отдыха, побольше гуляйте, выезжайте за город. Займитесь зимними видами спорта - каток, лыжи, сноуборд. Отличный способ и калории сжечь, и удовольствие получить.

Устройте бьюти-неделю

Времени полно, кстати говоря, как и моих рецептов скрабов, масок и обертываний, которыми я регулярно делюсь. Можно с чистой совестью зависнуть в ванной и заняться уходовыми процедурами.

Как хорошо провести время и остаться в форме: новогодний чек-лист от диетолога

Иллюстративное фото (pexels.com)

Ранее диетолог Ольга Усенко поделилась планом питания перед новогодней ночью.

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