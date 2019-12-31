Як добре провести час і залишитися у формі: новорічний чек-лист від дієтолога

Ілюстративне фото (pexels.com)

Експерт розповіла, як не нашкодити фігурі за свята

Попереду маячить великий новорічний марафон, а значить, спокуса зірватися на всілякі ласощі зростає в рази. Експерт по схудненню і правильному харчуванню Катя Медушкина, яка раніше навчила, як ефективно позбутися зайвих кіло, які ніяк не хочуть йти, на своїй сторінці в instagram поділилася корисним новорічним чек-листом.

Він допоможе залишитися в формі і не набрати зайвого за свята, але при цьому також весело провести час.

Не прагніть схуднути за ВСЯКУ ЦІНУ напередодні важливої події.

Харчуйтеся в своєму звичайному режимі. В іншому випадку ризикуєте зірватися відразу після того, як все-таки влізли в ТЕ САМЕ плаття.

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Продумайте легке новорічне меню.

Хто сказав, що здорове харчування не може бути святковим? Тим більше, майже будь-яку страву можна адаптувати під ПП, навіть олів'є.

Ілюстративне фото (pexels.com)

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Обмежте споживання спиртного.

Звичайно, келих шампанського в новорічну ніч ніхто не відміняв, а ось посиденьки в барі з солодкими коктейлями або банька з пивом і солоною рибою запросто можуть позначитися на вашій попі.



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Ілюстративне фото (pexels.com)

Складіть план дій.

Використовуйте канікули для активного відпочинку, побільше гуляйте, виїжджайте за місто. Займіться зимовими видами спорту - каток, лижі, сноуборд. Відмінний спосіб і калорії спалити, і отримати задоволення.

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Влаштуйте б'юті-тиждень

Часу повно, до речі кажучи, як і моїх рецептів скрабів, масок і обгортань, якими я регулярно ділюся. Можна з чистою совістю зависнути у ванній і зайнятися доглядовими процедурами.

Ілюстративне фото (pexels.com)

Раніше дієтолог Ольга Усенко поділилася планом харчування перед новорічною ніччю.