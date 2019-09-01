Как хорошо получаться на фото: лайфхаки известной певицы

Певица Анна Седокова продолжает делиться с девушками полезными советами в области красоты, саморазвития, моды и ухода за собой. Так, недавно артистка дала рекомендации, как выглядеть дорого и стильно за разумные деньги. Теперь же на своей странице в Instagram она решила рассказать, какие хитрости помогут вам хорошо получаться на фотографиях.

"​​​​​​Каждой девочке нужны красивые фотографии, на которых мы будем настоящими королевами, с макияжем и лучшей своей стороны. А что если вы считаете себя нефотогеничной? Нет, тут в другом дело, в неумении преподносить себя. Учимся у профессиональных моделей. Вот вам 5 фишечек, с помощью которых каждая твоя фотография будет из серии #чтобыонпонялкогопотерял", - отметила певица.

Стоит отметить, что уж у Анны-то неудачных фотографий не бывает!

1. Никогда не закрывайте шею. Она должна быть всегда открытой на снимках, а если вы выдвините голову немного вперёд, то шея будет казаться тоньше.

2. Не наклоняйте голову вперед, чтобы взгляд не казался "тяжелым", и помните, что наклон головы без наклона плеча смотрится неестественно.

Фото: Анна Седокова: (instagram.com/annaupgraded)

3. Скрещенные руки портят ваши фотографии, лучше повернитесь к камере немного боком, а руки опустите вниз и немного разведите в стороны. Контуры тела станут различимы, и вы не будете выглядеть, как бесформенное облако.

Иллюстративное фото: (pexels.com)

4. Сведите лопатки вместе и выпрямите спину, прогнув в талии. Если сидите на стуле, не облокачивайтесь на спинку. Сгорбленная спина = короткая шея и лишние килограммы на снимках. И лучше стоять/сидеть в полупрофиль, опять же, чтобы показать контур тела.

Иллюстративное фото: (pexels.com)

5. Фотографируясь сидя, не проворачивайте ноги в сторону камеры, так вы будете похожи на тумбочку. Отвернитесь немного от камеры, а чтобы ноги на фотографии не сливались и казались длиннее и тоньше, поставьте одну чуть выше другой.

Иллюстративное фото: (pexels.com)

Напомним, Анна Седокова научила простому способу повышения самооценки. Для этого она предложила принять особое положение – "позу силы".

Ранее Анна Седокова рассказала, как развить женственность и уверенность в себе.