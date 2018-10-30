Грипп: врач дал рекомендации, как быстро восстановиться после болезни

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После болезни нужно ускорить вывод токсинов и поднять иммунитет

Известный врач-диетолог дала рекомендации тем, кто недавно перенес грипп или острые респираторные заболевания, как быстро восстановить организм после болезни. Об этом пишет "МедикФорум".

Врач-диетолог Людмила Бабич рекомендует для быстрого восстановления организма после простудных заболеваний употреблять облепиху и барбарис. Они содержат в себе вещества, укрепляющие иммунитет и ускоряют выведение токсинов из организма.

Облепиху и барбарис можно употреблять как в свежем виде, так и готовить из них различные напитки – чаи или отвары. Также можно использовать варенье из этих продуктов.

"Облепиха и барбарис оказывают мощное антисептическое действие, ускоряют очищение от остаточных продуктов борьбы организма с вирусами, поддерживают иммунитет", - объяснила Людмила Бабич.

Она отметила, что кроме того, что в ягодах содержится огромное количество витаминов, которые повышают иммунную защиту организму, в них есть и лечебные вещества. В облепихе и барбарисе присутствуют дубильные вещества, которые обладают способностями уменьшить боль в горле и оздоровить воспаленную слизистую.

Кроме того, врач-диетолог рекомендует пить чай с барбарисом для быстрого выздоровления, так как эти ягоды способны мягко сбить жар, ускорить вывод токсических веществ из организма и очистить сосуды.

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Видео: РБК-Украина