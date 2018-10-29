"Правдиво и местами больно": диетолог рассказала, от чего появляется сахарный диабет 2 типа

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Диетолог настоятельно рекомендует не переедать

Сахарный диабет 2 типа можно "нажить". При этом всему виной может быть не возраст или врожденная предрасположенность, а неправильное и хаотичное питание. Об этом на своей instagram-страничке рассказала известная украинская диетолог Екатерина Толстикова.

Отметим, сахарный диабет 2 типа — это хроническое заболевание поджелудочной железы, которое сопровождается нарушением углеводного обмена и последующим развитием высокого уровня сахара в крови.

"Все будет коротко, правдиво и местами больно для каждого, кто ест "как попало", — пишет Толстикова.

Далее диетолог перечислила 5 пунктов причины возникновения сахарного диабета 2 типа:

№1 Генетическая предрасположенность.

№2 Хаотичное и чрезмерное питание.

"В рот залетает все и постоянно: то ложка меда, то айоли, то пару кусочков халвы, то шницель и хлеб с маслом, и обычно это бывает все за один раз, а таких "раз" 4-5 в течение дня", — отмечает Толстикова.

Также диетолог напомнила, что многие отказываются от ужина, при этом продолжая что-то подъедать.

Такая привычка "хаотичного" питания может продолжаться месяцами и годами, в результате чего у человека сбивается гормональная регуляция.

"Через лет 5 такой жизни начнет бастовать лептин-грелиновая система, и вы перестанете ощущать сытость. Придется есть много или быть всегда злым", — отмечает Толстикова.

№3 Переедание.

По словам Толстиковой, переедание формирует изменение секреции инсулина, который начинается выделятся очень часто и в больших количествах. Как результат, через какое-то время может возникнуть инсулинорезистентность.

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№4 Человек начинает игнорировать явные симптомы и ищет решение проблем у психологов и диетологов.

"Так как настроение ухудшается, сил нет, энергичность падает, вес растет. Все объяснимо: идут нарушения секреции энкефалина, эндорфинов и желудочно-кишечных гормонов, какое уж тут настроение", — пишет диетолог.

№5 Постепенная инсулиновая недостаточность.

"Пока вы еще не признались себе, что еда вами движет, а гормоны управляют, в организме происходит мутация гена рецепторов к инсулину, что ведет к относительной инсулиновой недостаточности, а вскоре, к абсолютной", — подытожила Толстикова.

Поэтому диетолог настоятельно рекомендует быть умеренными и осознанными в еде.

Скриншот поста instagram.com/dr.tolstikova

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