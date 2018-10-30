Грип: лікар дав рекомендації, як швидко відновитися після хвороби

Колаж РБК-Україна

Після хвороби потрібно прискорити виведення токсинів і підняти імунітет

Відомий лікар-дієтолог дала рекомендації тим, хто недавно переніс грип чи гострі респіраторні захворювання, як швидко відновити організм після хвороби. Про це пише "МедикФорум".

Лікар-дієтолог Людмила Бабич рекомендує для швидкого відновлення організму після простудних захворювань вживати обліпиху і барбарис. Вони містять у собі речовини, які зміцнюють імунітет і прискорюють виведення токсинів з організму.

Обліпиху і барбарис можна вживати як в свіжому вигляді, так і готувати з них різні напої – чаї або відвари. Також можна використовувати варення з цих продуктів.

"Обліпиха і барбарис мають потужну антисептичну дію, прискорюють очищення від залишкових продуктів боротьби організму з вірусами, підтримують імунітет", - пояснила Людмила Бабич.

Вона зазначила, що крім того, що в ягодах міститься величезна кількість вітамінів, які підвищують імунний захист організму, у них є і лікувальні речовини. В обліписі і барбарисі присутні дубильні речовини, які володіють здібностями зменшити біль у горлі і оздоровити запалену слизову.

Крім того, лікар-дієтолог рекомендує пити чай з барбарисом для швидкого одужання, так як ці ягоди здатні м'яко збити жар, прискорити виведення токсичних речовин з організму і очистити судини.

До речі, раніше ми писали про те, що дієтолог розповіла, від чого з'являється цукровий діабет 2 типу.

А також розповідали про те, що вчені назвали продукти, що знижують ризик виникнення раку.

Відео: РБК-Україна