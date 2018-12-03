Рік Жовтого Кабана: який макіяж підійде для новорічного свята

Фото: Новорічний макіяж (instagram.com/aw_hairandmake)

Астрологи відзначили, який колір повинен переважати у новорічному образі

Астрологи розповіли, як потрібно одягнутися і який макіяж вибрати для зустрічі нового 2019 року. Про це пише "Сегодня".

За східним календарем 2019 рік – це рік Жовтого Земляного Кабана (свині). Астрологи зазначають, що символ наступного року славиться відмінним смаком і стилем, а також є шанувальником веселощів і застілля.

Для того, щоб сподобатися Жовтого Кабану, образ для новорічної вечірки потрібно ретельно продумати і всі його елементи повинні гармоніювати між собою.

Фото: instagram.com/beautyworld.ilona

Астрологи радять обрати для новорічної ночі плаття золотистого кольору. Підійдуть майже всі відтінки жовтого, але ідеально – це сукні з золотистими паєтками.

Для святкового макіяжу також потрібно використовувати блискучі відтінки – золотий, срібний і бронзовий. Тіні повинні бути теплих відтінків – пісочний, коричневий, відтінки персика.

Фото: instagram.com/dizhka

Крім того, в образ можна додати блискітки або елементи, що переливаються.

А ось вибирати помаду яскравих відтінків не обов'язково. Якщо макіяж для очей буде досить яскравим, то губи варто нафарбувати легким перламутровим блиском або світлою помадою в нюдових відтінках.

Фото: instagram.com/lmcosm

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які тренди будуть в манікюрі в 2019 році.

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Відео: РБК-Україна