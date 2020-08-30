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Для гладкої і підтягнутої шкіри: натуральна маска для обличчя з кавуна

Неділя 30 серпня 2020 08:33
Для гладкої і підтягнутої шкіри: натуральна маска для обличчя з кавуна
Ілюстративне фото (pexels.com)
Автор: Lite

Ця маска має омолоджуючу дію і глибоко очищає

З задоволенням насолоджуємося серпневим ласощами і робимо шкіру обличчя гладкою і підтягнутою! Натуральні маски з кавуна для обличчя - здоров'я і краса вашої шкіри. Б'юті-блогер Марина на своїй сторінці "Домашній косметолог" поділилася рецептом простої і ефективної маски.

Ефект масок з кавуном в домашніх умовах: зволожують, надають пружність, гладкість, розгладжують зморшки, мають омолоджуючу дію, глибоко очищають, відмінно тонізують, підходять для всіх типів шкіри, дозволяють заощадити кошти і добитися позитивного результату.

Кавун містить фруктозу, глюкозу, сахарозу, клітковину, вітаміни В1, В2, РР, магній, марганець, залізо. Завдяки насиченому вітамінами складу кавунові маски чудесним чином перетворюють шкіру обличчя.

Кавун складається на 90% з води, така властивість дозволяє глибоко зволожити шкіру і збільшити вироблення колагенових волокон.

Для гладкої і підтягнутої шкіри: натуральна маска для обличчя з кавуна
Ілюстративне фото (pexels.com)

Регулярне вживання в їжу ягоди очищає організм від токсинів, надає шкірі свіжість і молодість.


ПРИГОТУВАННЯ І ЗАСТОСУВАННЯ:

  • 2 ст. л. кавунової м'якоті.
  • 1 ст. л. сметани.
  • 1 ч. л. вівсяного борошна.


Всі компоненти перемішати до однорідної маси, маску нанести на все обличчя, витримати 15 хвилин, змити теплою водою, для закріплення результату на шкіру нанести улюблене уходовое засіб.

Кавунові пластинки можна використовувати в чистому вигляді замість патчів, що дасть у свою чергу зволоження, омолодження шкіри навколо очей.

Для гладкої і підтягнутої шкіри: натуральна маска для обличчя з кавуна
Ілюстративне фото (pexels.com)

Застосування: 3 рази в тиждень.
Курс: 1 місяць.

Не забувайте перевіряти компоненти на переносимість.

Нагадаємо, що раніше б'юті-блогер Ірина Шарк поділилася рецептом дієвої домашньої маски-плівки від чорних точок.

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