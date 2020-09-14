Гладкие и шелковистые: простое и бюджетное средство для восстановления волос

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт озвучила рецепт народного средства для улучшения состояния волос

Красивые, гладкие и шелковистые волосы – это мечта и гордость любой девушки. Восстановить поврежденные локоны и вернуть им силу и здоровье сможет простое и бюджетное средство – рисовая вода. О том, как ее приготовить рассказала в Instagram владельца собственной марки косметических средств , бьюти-блогер Ирина Шарк.

Эта вода излюбленное средство ухода в Китае, вы уже догадались об ингредиентах?!

Конечно, рис. Рисовая вода поможет восстановить даже самые поврежденные волосы. Рецепт простой, бюджетный и подходит абсолютно всем!

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Нам понадобится:

1 стакан риса

1 литр воды

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

И все! Удивительно просто. Теперь процесс! Вариантов приготовления много, но блогер предлаагает проверенный ей: промываем рис, пересыпаем в стеклянную банку с крышкой и заливаем чистой, фильтрованной водой.

Процеживаем. Оставляем только рисовую воду без риса для брожения на 2 дня при комнатной температуре в темном месте.

Когда появится кисловатый запах, вода готова. Убираем в холодильник и используем на протяжении недели после каждого мытья волос. На волосах может остаться не резкий запах, который уходит после последующего мытья.

Также Ирина предложила использовать рисовую воду и для умывания.

Напомним, что ранее бьюти-блогер рассказала рецепт маски для подтянутой и гладкой кожи и арбуза.