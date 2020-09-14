Гладкие и шелковистые: простое и бюджетное средство для восстановления волос

Эксперт озвучила рецепт народного средства для улучшения состояния волос
Красивые, гладкие и шелковистые волосы – это мечта и гордость любой девушки. Восстановить поврежденные локоны и вернуть им силу и здоровье сможет простое и бюджетное средство – рисовая вода. О том, как ее приготовить рассказала в Instagram владельца собственной марки косметических средств , бьюти-блогер Ирина Шарк.
Эта вода излюбленное средство ухода в Китае, вы уже догадались об ингредиентах?!
Конечно, рис. Рисовая вода поможет восстановить даже самые поврежденные волосы. Рецепт простой, бюджетный и подходит абсолютно всем!
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Нам понадобится:
1 стакан риса
1 литр воды
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
И все! Удивительно просто. Теперь процесс! Вариантов приготовления много, но блогер предлаагает проверенный ей: промываем рис, пересыпаем в стеклянную банку с крышкой и заливаем чистой, фильтрованной водой.
Процеживаем. Оставляем только рисовую воду без риса для брожения на 2 дня при комнатной температуре в темном месте.
Когда появится кисловатый запах, вода готова. Убираем в холодильник и используем на протяжении недели после каждого мытья волос. На волосах может остаться не резкий запах, который уходит после последующего мытья.
Также Ирина предложила использовать рисовую воду и для умывания.
Напомним, что ранее бьюти-блогер рассказала рецепт маски для подтянутой и гладкой кожи и арбуза.