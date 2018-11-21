Гипертония: врачи рассказали, как победить болезнь за четыре месяца

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Медики рассказали, как победить болезнь без лекарств

Американские медики провели исследование и доказали, что за четыре месяца можно существенно облегчить состояние пациентов с высоким давлением благодаря изменению образа жизни. Об этом пишет "Портал о здоровье".

Специалисты из американского института сердца провели специальное исследование и выяснили, как можно победить гипертонию всего за 16 недель.

Для эксперимента специалисты пригласили группу добровольцев, мужчин и женщин в возрасте от 40 до 80 лет. У всех респондентов был лишний вес и повышенное кровяное давление, выше 130/80.

Всех добровольцев поделили на три группы. Первая перешла на специальную диету, которая регулирует кровяное давление – со сниженным количеством соли, сладостей и красного мяса. Также первая группа трижды в неделю стала посещать спортивный зал.

Вторая группа придерживалась только диеты, но не использовала физические упражнения. А третья группа продолжила вести свой привычный образ жизни.

Также на время эксперимента все пациенты перестали принимать специальные препараты, которые нормализуют кровяное давление.

Через 16 недель ученые провели анализы у всех респондентов и обнаружили поразительные результаты. Участники первой группы существенно сбросили вес и нормализовали давление. Только 15% из них понадобилось корректировать давление с помощью препаратов.

А вот участники второй и третей группы не смогли добиться таких результатов и после эксперимента им снова пришлось вернуться к лекарствам.

Специалисты пришли к выводу, что тем пациентам, у которых диагностировали гипертонию, стоит умеренно заниматься спортом и откорректировать свой рацион и тогда они смогут восстановить здоровье без таблеток.

Напомним, ранее мы писали о том, что эксперты сообщили, что поможет уберечься от сердечно-сосудистых заболеваний.

А также рассказывали о том, что специалисты назвали 5 продуктов, которые провоцируют развитие рака.

Видео: РБК-Украина