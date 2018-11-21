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Гіпертонія: лікарі розповіли, як перемогти хворобу за чотири місяці

Lite » Краса і здоров'я 21.11.2018 - 07:42
Гіпертонія: лікарі розповіли, як перемогти хворобу за чотири місяці
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Медики розповіли, як перемогти хворобу без ліків

Американські медики провели дослідження і довели, що за чотири місяці можна істотно полегшити стан пацієнтів з високим тиском завдяки зміні способу життя. Про це пише "Портал про здоров'я".

Фахівці з американського інституту серця провели спеціальне дослідження і з'ясували, як можна перемогти гіпертонію всього за 16 тижнів.

Для експерименту фахівці запросили групу добровольців, чоловіків і жінок у віці від 40 до 80 років. У всіх респондентів була зайва вага і підвищений кров'яний тиск, вище 130/80.

Всіх добровольців поділили на три групи. Перша перейшла на спеціальну дієту, яка регулює кров'яний тиск – зі зниженою кількістю солі, солодощів і червоного м'яса. Також перша група тричі на тиждень стала відвідувати спортивний зал.

Друга група дотримувалася лише дієти, але не використовувала фізичні вправи. А третя група продовжила вести свій звичний спосіб життя.

Також на час експерименту всі пацієнти перестали приймати спеціальні препарати, які нормалізують кров'яний тиск.

Через 16 тижнів учені провели аналізи у всіх респондентів і виявили разючі результати. Учасники першої групи істотно скинули вагу і нормалізували тиск. Тільки 15% з них знадобилося коригувати тиск за допомогою препаратів.

А ось учасники другої і третьої групи не змогли досягти таких результатів і після експерименту їм знову довелося повернутися до ліків.

Фахівці прийшли до висновку, що тим пацієнтам, у яких діагностували гіпертонію, варто помірно займатися спортом та відкоригувати свій раціон і тоді вони зможуть відновити здоров'я без таблеток.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що експерти повідомили, що допоможе вберегтися від серцево-судинних захворювань.

А також розповідали про те, що фахівці назвали 5 продуктів, які провокують розвиток раку.

Відео: РБК-Україна

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