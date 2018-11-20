Фото: (pixabay.com)

Список возглавляет рафинированный сахар

Исследования свидетельствуют о том, что есть 2 основных фактора, которые повышают онкологический риск - это пассивный образ жизни и плохое питание. К счастью, образ жизни можно изменить. Эксперты назвали 5 продуктов, которые провоцируют развитие рака, передает Женский Мир.

1. Рафинированный сахар и искусственные подсластители

Рафинированный сахар не только повышает уровень инсулина, но и является питательной средой для раковых клеток. Это еще в 1931 году выяснил немецкий нобелевский лауреат по медицине Отто Варбург. Он впервые открыл, что опухоли питаются сахаром. Для роста и распространения онкоклеткам нужны подсластители с высоким содержанием фруктозы, так как они быстро метаболизируются.

2. Искусственно выращенная рыба

Коммерческое рыбоводство, основанное на разведении огромного количества рыбы (например, лосося) развивается в крайне тесных условиях. В такой тесноте очень высокий риск бактериальных, вирусных и паразитарных эпидемий, поэтому рыбу обрабатывают антибиотиками, пестицидами и другими канцерогенами. Кроме того, фермерский лосось содержит гораздо меньше омега-3.

3. Переработанное мясо

Бекон, сосиски, колбасы повышают риск рака поджелудочной железы на 67%. Переработанное мясо содержит много химикатов и консервантов, в том числе нитраты, которые улучшают вкус, но известны своей канцерогенностью. Особенно вредно копченое мясо, потому что оно впитывает в себя смолы.

4. Картофельные чипсы

Эта популярная еда жарится в гидрогенизированном растительном масле, а затем обильно солится. По данным исследования, всего 30 г чипсов в день приводят к увеличению 1 кг веса в год. Кроме того, чипсы содержат транс-жиры, которые повышают уровень холестерина. А высокотемпературное обжаривание приводит к образованию акриламида - канцерогена, который содержится в сигаретах.

5. Попкорн из микроволновки

Попкорн из микроволновки - удобная и относительно здоровая пища, но пакет, в котором он готовится, содержит перфтороктановую кислоту. Этот токсин существенно повышает риск рака груди, почек, толстой кишки, мочевого пузыря, простаты, легких, щитовидки и крови.

Напомним, диетолог рассказала, почему нельзя исключать макароны из рациона. Макароны из твердых сортов богаты клетчаткой и растительным белком, содержат витамины, минералы и являются источником сложных углеводов. Помимо того, практически не содержат жиров.

Мы также сообщали, что эксперты рассказали, чем "заедать" стресс полезно. Люди, которые употребляют в пищу овощей по макисмуму значительно меньше подвержены стрессам, чем тем, кто ест овощи мало или не кушает их вовсе. В целом, от трех до четырех порций овощей в день снижают уровень стресса на 12% больше, чем всего одна порция или ни одной.

Также были названы полезные напитки, которые помогут пережить морозы и поднять настроение. Диетологи и психологи дали свои рекомендации о том, что надо пить, чтобы не мерзнуть и не впадать в депрессию. По их мнению, в холодный сезон вообще нужно больше пить.

Видео: (video.rbc.ua)