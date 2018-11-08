Гидрофильное масло и детский крем: что в косметичках у украинских моделей

Фото: участницы "Топ-модель по-украински" (Новый канал)

Участницы реалити "Топ-модель по-украински" поделились правилами ухода за собой

Во время недели, которая прошла под лозунгом "Никаких правил", у участниц шоу "Топ-модель по-украински" состоялась фотосессия "Естественная красота". Парни и девушки позировали перед объективом Олега Феникса без мейкапа и укладок.

Участницы реалити "Топ-модель по-украински" рассказали, как ухаживают за собой в жизни и что можно найти у них в косметичке.

Яся Крутова пользуется аптечной косметикой

– Лишние волосы удаляю с помощью шугаринга. Это достаточно болезненно, зато эффект держится долго. Брови не щипаю и не окрашиваю, у меня от природы красивые форма и цвет. Регулярно в душе делаю скрабирование, а после увлажняю тело кремом. На лицо иногда наношу питательные масочки, всегда обязательно смываю косметику на ночь и пользуюсь питательным кремом. Уходовые средства покупаю в аптеке. Считаю, что лучше регулярно выполнять простые процедуры, чем раз в несколько месяцев ходить к косметологу. Главный секрет моего ухода за волосами – не выравнивать их утюжками.

Фото: правила ухода за собой от участниц "Топ-модель по-украински" (Новый канал)

Юля Дыхан увлажняет лицо детским кремом

– Мой musthave в косметичке – детский крем. Реально. Я не фанат косметики и даже не разбираюсь в ней, чтобы посоветовать что-то. Очищаю лицо гелем, тоником. Практически не пользуюсь декоративной косметикой. Только пудра и помада, иногда – тушь для ресниц. Спасибо маме с папой за то, что я красивая без лишних усилий (улыбается). Мое обязательное правило красоты – регулярно делать маникюр и педикюр. На проекте я просто погибаю без этого. Не могу даже кутикулу красиво сама себе обрезать. Есть несколько правил по уходу за волосами. Например, всегда мою голову на ночь и не сушу феном. Покупаю шампуни, бальзамы и кондиционеры, которые убирают объем и распрямляют кудряшки.

Яна Кутишевская считает себя идеальной

– Мой уход за собой заключается в том, чтобы почистить зубы, умыться и принять душ. Все. Считаю, что я и так идеальная, мне не нужна никакая косметика. Главное быть опрятной и аккуратной.

Фото: правила ухода за собой от участниц "Топ-модель по-украински" (Новый канал)

Косметичке Кати Польченко позавидовала бы даже Алла Костромичева

– Ох, это больная тема, особенно для моего папы (смеется). Он все время кричит на меня из-за того, что я спускаю на косметику много денег. Вот мой список средств по уходу: гидрофильное масло, пенка, гель для умывания, тоник, сыворотка, крем, крем под глаза, масло для бровей. Пользуюсь корейской косметикой, а она очень недешевая. Маникюр я не делаю, мой папа говорит, что у меня "подарочные" ногтики идеальной формы. Так что я просто обрезаю их под корень. Декоративной косметикой почти не пользуюсь. Могу нанести румяна, подправить гелем брови и слегка накрасить ресницы. Волосы у меня тоже хорошие. Раньше, чтобы они выглядели хорошо, было достаточно просто стричь кончики. После всех крейзи-экспериментов на проекте я, честно говоря, не знаю, выживут ли они, и как теперь за ними ухаживать.

Фото: правила ухода за собой от участниц "Топ-модель по-украински" (Новый канал)

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Видео: РБК-Украина