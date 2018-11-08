Гідрофільна олія і дитячий крем: що в косметичках у українських моделей

Фото: учасниці "Топ-модель по-українськи" (Новий канал)

Учасниці реаліті "Топ-модель по-українськи" поділилися правилами догляду за собою

Під час тижня, який пройшов під гаслом "Ніяких правил", в учасниць шоу "Топ-модель по-українськи" відбулася фотосесія "Природна краса". Хлопці та дівчата позували перед об'єктивом Олега Фенікса без мейкапу і укладок.

Учасниці реаліті "Топ-модель по-українськи" розповіли, як доглядають за собою в житті і що можна знайти у них в косметичці.

Яся Крутова користується аптечної косметикою

– Зайве волосся видаляю за допомогою шугарингу. Це доволі боляче, зате ефект тримається довго. Брови не щипаю і не фарбую, у мене від природи красиві форма та колір. Регулярно в дУші користуюся скрабом, а після зволожую тіло кремом. На обличчя іноді наношу живильні масочки, завжди обов'язково змиваю косметику на ніч і користуюся живильним кремом. Засоби для догляду купую в аптеці. Вважаю, що краще регулярно виконувати прості процедури, ніж раз на кілька місяців ходити до косметолога. Головний секрет мого догляду за волоссям – не вирівнювати його прасочками.

Фото: правила догляду за собою від учасниць "Топ-модель по-українськи" (Новий канал)

Юля Дихан зволожує обличчя дитячим кремом

– Мій musthave у косметичці – дитячий крем. Реально. Я не фанат косметики і навіть не розбираюся в ній, щоб порадити щось. Очищаю обличчя гелем, тоніком. Практично не користуюся декоративною косметикою. Лише пудра і помада, іноді – туш для вій. Дякую мамі з татом за те, що я красива без зайвих зусиль (усміхається). Моє обов'язкове правило краси – регулярно робити манікюр і педикюр. На проекті я просто гину без цього. Не можу навіть кутикулу красиво сама собі обрізати. Є кілька правил догляду за волоссям. Наприклад, завжди мию голову на ніч і не сушу феном. Купую шампуні, бальзами та кондиціонери, що зменшують об’єм і розпрямляють кучерики.

Яна Кутішевська вважає себе ідеальною

– Мій догляд за собою полягає в тому, щоб почистити зуби, вмитися і прийняти душ. Усе. Вважаю, що я і так ідеальна, мені не потрібна косметика. Головне – бути охайною.

Фото: правила догляду за собою від учасниць "Топ-модель по-українськи" (Новий канал)

Косметичці Каті Польченко позаздрила б навіть Алла Костромічова

– Ой, це болісна тема, особливо для мого тата (сміється). Він весь час кричить на мене через те, що я витрачаю на косметику багато грошей. Ось мій список засобів з догляду: гідрофільна олія, пінка, гель для вмивання, тонік, сироватка, крем, крем під очі, олія для брів. Користуюся корейською косметикою, а вона дуже недешева. Манікюр я не роблю, мій тато каже, що в мене «подарункові» нігті ідеальної форми. Тож я просто обрізаю їх під корінь. Декоративною косметикою майже не користуюся. Можу нанести рум'яна, підправити гелем брови і злегка нафарбувати вії. Волосся в мене теж хороше. Раніше, щоб воно виглядало добре, було достатньо просто стригти кінчики. Після всіх крейзі-експериментів на проекті я, чесно кажучи, не знаю, чи виживе воно, і як тепер за ним доглядати.

Фото: правила догляду за собою від учасниць "Топ-модель по-українськи" (Новий канал)

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Відео: РБК-Україна