Топ-5 способов, которые помогут избавиться от зимнего шелушения кожи

Эксперты рекомендуют использовать пилинги два раза в неделю
С наступлением холодов даже обладательницы хорошей кожи, могут столкнуться с такими неприятностями как, например, шелушение. Что делать и как от него избавиться рассказали эксперты, передает российское СМИ.
От спецсредств для борьбы против прыщей или старения необходимо срочно отказываться либо уменьшить количество. В сухие и холодные месяцы важно ограничить использование потенциально раздражающих продуктов. Список включает ретиноиды, бензоилпероксид и салициловую кислоту. Возможно, стоит заменить их более нежными средствами с меньшей концентрацией этих ингредиентов.
Что касается домашних средств, витаминные и увлажняющие маски отлично подходят. Они помогут насытить кожу необходимой ей влагой и питательными компонентами так, что кожа не будет пересыхать, а о шелушении можно будет забыть.
Фото: (pxhere.com)
Осенью, воздух в помещениях очень сухой, обогреватели испаряют всю влагу, поэтому кожа пересыхает чаще. Для того, чтобы избавиться от сухости и шелушения требуется заменить скрабы с абразивными частицами на нежные кислотные пилинги. Но не использовать их чаще двух раз в неделю. Помимо того, необходимо не забывать об увлажнении кожи. Эксперты рекомендуют делать это сразу после душа, чтобы сохранить природную влагу.
Любое трение вредит коже. Осенью она более тонкая, поэтому куда легче вызвать раздражение. Стоит заменить молочко и мицелярную воду на средства для демакияжа и умывания, для применения которых не нужно пользоваться ватными дисками. Гидрофильное масло, нежная пенка или увлажняющий гель для умывания отлично справятся с задачей.
Зимой стоит обратить внимание на средства по уходу за лицом, содержащие керамиды. Это может быть не только крем для лица, но и гель для умывания, гель-крем для век, лосьон и эссенция. Поэтому не забудьте проверить ингредиенты продукта, прежде чем покупать следующий увлажняющий крем. Регулярное использование продуктов с церамидами успокаивает кожу, делает ее мягкой, эластичной и более плотной.
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Видео: РБК-Украина