Топ-5 способов, которые помогут избавиться от зимнего шелушения кожи

Фото: (pxhere.com)

Эксперты рекомендуют использовать пилинги два раза в неделю

С наступлением холодов даже обладательницы хорошей кожи, могут столкнуться с такими неприятностями как, например, шелушение. Что делать и как от него избавиться рассказали эксперты, передает российское СМИ.

Откажись от слишком раздражающих средств

От спецсредств для борьбы против прыщей или старения необходимо срочно отказываться либо уменьшить количество. В сухие и холодные месяцы важно ограничить использование потенциально раздражающих продуктов. Список включает ретиноиды, бензоилпероксид и салициловую кислоту. Возможно, стоит заменить их более нежными средствами с меньшей концентрацией этих ингредиентов.

Используй увлажняющие маски осенью

Что касается домашних средств, витаминные и увлажняющие маски отлично подходят. Они помогут насытить кожу необходимой ей влагой и питательными компонентами так, что кожа не будет пересыхать, а о шелушении можно будет забыть.

Фото: (pxhere.com)

Используй пилинги два раза в неделю

Осенью, воздух в помещениях очень сухой, обогреватели испаряют всю влагу, поэтому кожа пересыхает чаще. Для того, чтобы избавиться от сухости и шелушения требуется заменить скрабы с абразивными частицами на нежные кислотные пилинги. Но не использовать их чаще двух раз в неделю. Помимо того, необходимо не забывать об увлажнении кожи. Эксперты рекомендуют делать это сразу после душа, чтобы сохранить природную влагу.

Забудь о косметических салфетках и демакияже с помощью ватных дисков

Любое трение вредит коже. Осенью она более тонкая, поэтому куда легче вызвать раздражение. Стоит заменить молочко и мицелярную воду на средства для демакияжа и умывания, для применения которых не нужно пользоваться ватными дисками. Гидрофильное масло, нежная пенка или увлажняющий гель для умывания отлично справятся с задачей.

Используй увлажняющие средства с церамидами

Зимой стоит обратить внимание на средства по уходу за лицом, содержащие керамиды. Это может быть не только крем для лица, но и гель для умывания, гель-крем для век, лосьон и эссенция. Поэтому не забудьте проверить ингредиенты продукта, прежде чем покупать следующий увлажняющий крем. Регулярное использование продуктов с церамидами успокаивает кожу, делает ее мягкой, эластичной и более плотной.

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Видео: РБК-Украина